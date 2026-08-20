Nigeria : Davido ciblé lors d'une attaque contre le convoi de son oncle, le gouverneur d'Osun

Une fusillade a éclaté mercredi 19 août autour du cortège du gouverneur de l’État d’Osun, Ademola Adeleke, à Osogbo, avec pour cible présumée son neveu, le chanteur Davido. Le porte-parole de la police locale, Abiodun Ojelabi, a indiqué que l’enquête préliminaire orientait les soupçons vers des membres de la confrérie Eiye, qui auraient repéré l’artiste en amont de l’attaque.

L’artiste voyageait dans le convoi en compagnie des enfants du gouverneur quand des individus armés non identifiés ont fait feu par intermittence en direction du cortège. Face à cette agression, la garde rapprochée du gouverneur a répliqué, faisant basculer la situation en véritable échange de coups de feu, dont les répercussions se sont ensuite étendues bien au-delà du périmètre du convoi.

Une tentative d’approche déjouée

Parmi les individus recherchés par la police figure un dénommé Adebayo Taoreed, connu sous le pseudonyme « Small Rugged », un ex-prisonnier présenté comme lié à la confrérie Eiye. Il aurait cherché à s’approcher directement de Davido, sans succès, repoussé par les membres de la garde rapprochée de l’artiste. L’affrontement aurait par la suite attiré d’autres individus soupçonnés d’appartenance à des gangs, qui auraient momentanément barré l’accès au palais de l’Ataoja d’Osogbo et perturbé la progression du convoi.

Les faits se sont déroulés alors que le gouverneur se dirigeait vers le palais royal, juste après avoir reçu des mains de la Commission électorale nationale indépendante (INEC) son certificat de retour, entérinant officiellement sa réélection.

Un mort en marge de la fusillade

D’après les autorités, les suspects auraient ensuite déserté les abords du palais avant de tomber, non loin de là, sur un sexagénaire du nom de Tajudeen Yusuf, tué par balle au cours d’un échange de tirs dans le quartier voisin d’Itaolokan. Alertée, une patrouille s’est rendue sur les lieux et a découvert la victime gisant dans son sang ; conduite en urgence à l’hôpital universitaire d’Osogbo, elle n’a pu être sauvée par les médecins présents. La police d’Osun a fait savoir qu’une enquête approfondie était désormais en cours pour retrouver les suspects toujours recherchés.

Fondée en 1963 à l’université d’Ibadan, la confrérie Eiye, connue aussi sous le nom d’Air Lords, figure parmi les plus anciennes organisations de ce type au Nigeria, juste après les Pyrates, considérée comme la doyenne du pays en la matière.

Une réélection fêtée quelques jours plus tôt

Cette attaque survient à peine quatre jours après la réélection d’Ademola Adeleke, proclamée dimanche 16 août avec 511 067 voix contre 444 815 pour son adversaire de l’APC, Bola Oyebamiji. Davido s’était fortement engagé dans la campagne de son oncle, présidant notamment le conseil de mobilisation de la jeunesse, et avait célébré sa victoire sur les réseaux sociaux dans une vidéo devenue virale. La cérémonie officielle censée clore ce chapitre électoral s’est ainsi transformée en scène de tension armée, avec l’artiste lui-même comme cible présumée à quelques mètres du palais royal d’Osogbo.