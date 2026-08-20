Nord stream: un ukrainien accusé arrêté sur les lieux du tournage du film sur le sabotage

Le parquet fédéral allemand a annoncé mercredi 19 août 2026 l’arrestation, en Croatie, d’un ressortissant ukrainien soupçonné d’avoir participé au sabotage des gazoducs Nord Stream en septembre 2022. Vladimir Z., plongeur de formation, aurait pris part à la pose d’explosifs lors d’opérations sous-marines menées avec plusieurs complices. L’interpellation a eu lieu dans la région de Pula, après l’émission d’un mandat d’arrêt européen alors même que l’individu, plongeur de formation, était en train de participer au tournage d’un film… sur ce même sabotage.

L’homme est présenté par les enquêteurs allemands comme un membre d’un groupe déjà visé par la justice. Il aurait notamment participé aux plongées destinées à placer les charges explosives sur les conduites. Le commando aurait utilisé un voilier loué à Rostock sous une fausse identité. Les explosions ont provoqué, le 26 septembre 2022, quatre importantes fuites de gaz en mer Baltique, sur Nord Stream 1 et 2. Ces infrastructures assuraient alors une grande partie des livraisons de gaz russe vers l’Europe.

Une enquête qui vise plusieurs Ukrainiens

Vladimir Z. n’est pas le premier Ukrainien arrêté dans ce dossier. Un autre suspect, Serhii K., ancien militaire ukrainien, avait été interpellé en Italie en août 2025 avant d’être transféré en Allemagne. Les autorités allemandes lui reprochent d’avoir participé aux opérations contre les gazoducs.

L’intéressé avait déjà été arrêté en Pologne dans le cadre d’un mandat européen. Il avait finalement été libéré en octobre après le refus de son extradition par la justice polonaise. Déjà connu des services de police, son arrestation s’est révélée comme inéluctable.

Un sujet (hautement) sensible

L’enquête reste particulièrement sensible sur le plan diplomatique. L’Ukraine nie avoir organisé le sabotage, même si ses responsables ont par le passé considéré que toute attaque contre les infrastructures russes pouvait affaiblir Moscou. En Allemagne, le gouvernement suit désormais l’affaire de près. Après son transfert depuis la Croatie, Vladimir Z. doit être présenté à un juge de la Cour fédérale de justice de Karlsruhe, qui devra notamment examiner les accusations portées contre lui.