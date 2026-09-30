Bénin : Wadagni au Kenya pour le lancement des travaux de la raffinerie Dangote

Le président de la République du Bénin, Romuald Wadagni, prend part ce mercredi 30 septembre 2026 à la cérémonie de lancement des travaux de la raffinerie d’Afrique de l’Est Dangote. Il est aux côtés de ses homologues de l’Ouganda, Yoweri Museveni, du Togo, Jean-Lucien Savi de Tové, du Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed Ali, et du président kényan, William Ruto.

L’infrastructure du richissime homme d’affaires nigérian Aliko Dangote est érigée à Lamu, sur la côte nord du Kenya. Selon les informations rapportées à cet effet, ces travaux concernent une raffinerie de pétrole de 16 milliards de dollars, soit l’équivalent de 8 960 milliards de francs CFA. À la fin des travaux, la raffinerie devrait traiter 700 000 barils de pétrole brut par jour. Cette caractéristique fait de cette raffinerie le plus grand projet industriel d’Afrique de l’Est en termes de capacité.

Rappelons qu’il y a quelques années, le groupe du milliardaire nigérian a mis sur pied dans son pays une raffinerie particulièrement importante en termes de capacité. Elle est dotée d’une capacité de production de 650 000 barils par jour, qu’il envisage de porter à 1,4 million d’ici 2028, ce qui en ferait la plus importante au monde