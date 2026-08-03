Poursuivie pour dette, Nicki Minaj lance un abonnement payant à 10$ sur X

Nicki Minaj a annoncé le lancement d’un abonnement payant à 10 dollars par mois sur son compte X, permettant à ses fans d’accéder à du contenu exclusif. Cette décision intervient alors que la rappeuse fait face à plusieurs procédures judiciaires pour dettes impayées, selon des informations rapportées par TMZ le 3 août 2026.

Un contenu réservé aux abonnés payants

Sur son compte suivi par plus de 26 millions de personnes, l’artiste a écrit : « Je l’ai enfin fait. Vous pouvez maintenant vous abonner à mon compte X. C’est pour les gens qui veulent s’amuser, réfléchir plus profondément, grandir, apprendre, rire, pleurer, engueuler des gens, être mignons parfois, être vous-mêmes en toutes circonstances… élever, léviter, méditer. »

Les abonnés bénéficient, en plus des publications exclusives, d’un accès à des Spaces réservés et d’un badge spécifique visible lors de leurs interactions avec Minaj, selon AllHipHop. Le média précise qu’environ 1 100 personnes se seraient déjà abonnées, ce qui représenterait près de 132 000 dollars de revenus annuels si le rythme se maintient.

Une rappeuse visée par plusieurs litiges financiers

Minaj fait simultanément face à deux procédures pour dettes impayées. La société 24/7 Productions réclame environ 275 000 dollars, affirmant avoir avancé des frais pour les prestations scéniques de Minaj lors du Jingle Ball 2023 et de la semaine promotionnelle de son album Pink Friday 2, sans jamais avoir été remboursée. La rappeuse conteste toute responsabilité personnelle, arguant que l’éventuel contrat lierait uniquement sa société, Pink Friday Productions LLC.

Un second dossier oppose également l’artiste au cabinet d’avocats Gordon Rees Scully Mansukhani, qui réclame environ 230 000 dollars d’honoraires impayés liés à sa défense dans un litige pour violation de droits d’auteur réglé fin 2024. Faute de réponse de Minaj, un jugement par défaut pourrait être prononcé lors d’une audience prévue en septembre.