Prichard Colón, boxeur devenu tétraplégique après un combat en 2015, est mort

Prichard Colón est mort le 13 août 2026 à l’âge de 33 ans, onze ans après avoir subi de graves lésions cérébrales lors d’un combat de boxe professionnel. Son père et ancien entraîneur, également prénommé Prichard, a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux, indiquant que son fils se trouvait « maintenant dans un monde meilleur ».

Un combat marqué par des coups interdits

Boxeur américano-portoricain invaincu, Colón affichait un palmarès de 16 victoires pour une seule défaite avant sa rencontre du 17 octobre 2015 face à l’Américain Terrel Williams, à l’EagleBank Arena de Fairfax, en Virginie. Le combattant, alors âgé de 23 ans, reçoit à plusieurs reprises des coups prohibés à l’arrière du crâne, au niveau du bulbe rachidien. Son équipe, remarquant son incohérence et ses vertiges, retire ses gants avant la fin du combat, entraînant sa disqualification au neuvième round. Colón s’effondre quelques instants plus tard.

Transporté en urgence à l’hôpital Inova Fairfax, il subit une opération pour un hématome sous-dural. S’ensuit un coma qui durera 221 jours. À son réveil, Colón se trouve dans un état végétatif persistant, sans capacité de parole ni de mouvement. Il apprendra progressivement à communiquer avec ses proches à l’aide d’une tablette puis d’un ordinateur adapté.

Une rééducation suivie pendant plus d’une décennie

Sa famille a régulièrement documenté son évolution sur les réseaux sociaux : mouvements de tête sur commande, séances de kinésithérapie, moment partagé avec sa mère lors de son 31e anniversaire. Une procédure judiciaire avait été engagée contre le médecin présent le soir du combat ainsi que contre les organisateurs de l’événement ; aucun jugement n’a été rendu à ce jour.

En 2016, le Conseil mondial de boxe (WBC) a instauré une règle portant le nom de Colón, visant à sanctionner plus sévèrement les coups portés à l’arrière de la tête lors des combats professionnels.

Les réactions après l’annonce du décès

Terrel Williams, auteur des coups à l’origine du drame, s’était exprimé sur cet épisode dans un entretien accordé en septembre 2017, déclarant : « Je prie pour Prichard tous les jours ». L’Organisation mondiale de boxe (WBO) a également réagi après l’annonce du décès, qualifiant le parcours du boxeur, selon ses mots traduits, de « témoignage de résilience et d’amour familial indéfectible ».

Né le 19 septembre 1992 à Maitland, en Floride, Colón avait déménagé à Porto Rico à l’âge de 10 ans à l’initiative de son père, afin de représenter l’île dans les compétitions internationales. Il y avait remporté la médaille d’or du Championnat panaméricain des jeunes en 2010, avant d’entamer une carrière professionnelle interrompue par le combat de 2015.