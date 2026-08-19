Qui est Tchakpelé Aklesso, nouveau chef d'état-major général des armées togolaises ?

Le colonel Tchakpelé Aklesso dirige désormais l’ensemble des Forces armées togolaises. Un décret présidentiel signé lundi 17 août 2026 le promeut général de brigade et le place à la tête de l’état-major général des FAT. Il prend la suite du général Dimini Allahare, nommé à ce poste en mai 2024.

Du renseignement au commandement de l’armée

L’officier occupait jusqu’ici la direction générale de l’Agence nationale de renseignement. Il avait auparavant commandé la garde présidentielle. Selon un connaisseur des cercles du pouvoir cité par allAfrica, sa nomination répond à trois missions : défendre le territoire, coordonner les différents corps d’armée et poursuivre la lutte contre le terrorisme dans le nord du pays. Une source diplomatique en poste à Lomé commente ainsi ce choix : « avec lui, le président du Conseil peut dormir tranquillement ».

Aklesso a représenté le Togo lors de rencontres régionales de planification sécuritaire, dans le cadre des opérations conjointes « Koudanlgou » contre les groupes armés actifs à la frontière du Burkina Faso, aux côtés d’homologues béninois, ivoiriens, ghanéens, maliens et nigériens.

Huit décrets redistribuent les postes clés

La nomination de Tchakpelé Aklesso s’accompagne d’une réorganisation de la chaîne de commandement. Le colonel Kombaté Latiembé, ancien commandant de l’opération Koundjoaré, prend la tête de l’armée de terre. Le colonel Idrissou Abdou Ahabou devient chef d’état-major de l’armée de l’air. Le colonel Kilimou Mazama-Esso est nommé chef d’état-major particulier du président du Conseil.

Le poste laissé vacant à l’ANR revient au colonel Akapo Ayewalani, secondé par Samarou Essowoè comme directeur général adjoint. Dans l’aviation civile, le général de brigade aérienne Mama Essomna prend la direction de l’Agence nationale de l’aviation civile. Huit décrets présidentiels, numérotés de 2026-159 à 2026-169, formalisent ces changements et abrogent les dispositions antérieures.

Une région sous tension depuis 2022

Le remaniement survient alors que le Togo affronte depuis 2022 des attaques attribuées à des groupes armés liés à la mouvance djihadiste sahélienne dans la région des Savanes, à la frontière du Burkina Faso. Cette zone reste sous état d’urgence sécuritaire, prorogé à plusieurs reprises. Le pays avait connu en juillet une attaque meurtrière ayant fait plusieurs victimes selon l’armée togolaise, des médias locaux évoquant un bilan pouvant atteindre une vingtaine de civils tués.

La fonction de chef d’état-major général des FAT a changé plusieurs fois de titulaire ces dernières années : le général Abalo Kadanga l’occupait depuis décembre 2013, avant le général Dadja Maganawé en décembre 2020, puis le général Tassounti Djato, avant l’arrivée d’Allahare en mai 2024. La nomination de Tchakpelé Aklesso marque la quatrième rotation à ce poste en une décennie.