Ballon d’Or 2026 : Mbappé veut ramener la joie au Real Madrid

Kylian Mbappé a réaffirmé le 17 septembre 2026 son ambition de voir le Ballon d’Or revenir au Real Madrid, à quelques semaines de la cérémonie prévue le 26 octobre à Londres. Dans un entretien accordé à AS, l’attaquant français a expliqué que son objectif était de convaincre les électeurs par ses performances sur le terrain.

« Mon rôle est simplement de convaincre les électeurs, et de les convaincre par le football », a déclaré le capitaine des Bleus, selon AS. Le Français a également insisté sur l’importance de ses performances individuelles dans cette course au trophée.

Mbappé place le terrain au centre de sa candidature

L’attaquant madrilène considère ses prestations comme son principal argument auprès du jury. « Tout se joue sur le terrain », a-t-il expliqué, estimant que ses performances doivent parler davantage que ses déclarations publiques.

Mbappé a également évoqué le trophée dans une perspective collective. Selon ses propos rapportés par AS, il souhaite que le Ballon d’Or retourne au stade Santiago-Bernabéu et aux supporters madrilènes, qu’il considère comme méritant cette récompense.

Cette déclaration intervient alors que Lamine Yamal figure parmi les principaux concurrents de Mbappé pour le trophée. Le Français a reconnu le talent du joueur du FC Barcelone et lui a souhaité une longue carrière.

Trois titres de meilleur buteur sur une même saison

Les chiffres de la saison 2025-2026 constituent un élément important du dossier de Mbappé. L’attaquant du Real Madrid a terminé meilleur buteur de Liga avec 25 buts, puis meilleur réalisateur de la Ligue des champions avec 15 buts en 11 apparitions. Il a également terminé meilleur buteur de la Coupe du monde 2026.

Selon le site officiel du Ballon d’Or, Mbappé a ainsi remporté les classements des buteurs de son championnat, de la compétition européenne et du Mondial au cours de la même période. Le site précise qu’un tel exploit n’avait été réalisé qu’une seule fois auparavant, par Eusébio.

Un record mondial qui renforce son dossier

Le Mondial 2026 a également permis à Mbappé d’établir une nouvelle marque historique. Ses buts avec la France l’ont conduit à dépasser Lionel Messi au classement des meilleurs buteurs de l’histoire de la Coupe du monde, avec un total porté à 22 réalisations.

Le trophée sera attribué le 26 octobre à Londres. D’ici là, Mbappé poursuit publiquement la défense de sa candidature, tandis que la concurrence reste ouverte entre les différents prétendants.