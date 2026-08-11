Real Madrid : ce que Diomandé apporte face au dossier Olise resté sans suite

Yan Diomandé porte déjà le maillot du Real Madrid pour sept saisons, jusqu’en 2033. Signé le 6 août 2026 contre un montant avoisinant 140 millions d’euros bonus compris, l’ailier ivoirien de 19 ans devient la recrue la plus chère de l’histoire du club madrilène.

Un plan B devenu priorité

Le nom de Michael Olise circulait à Madrid depuis mars 2026, quand la presse allemande évoquait un intérêt du club pour l’ailier du Bayern Munich, alors chiffré autour de 165 millions d’euros. Le dossier n’a jamais dépassé le stade des discussions entre dirigeants. Fin juillet, l’international français a confirmé à sa direction son intention de rester en Bavière, où son contrat court jusqu’en 2029. Le journaliste Tomas Roncero, du quotidien AS, a résumé ce basculement : « Le Real Madrid a renoncé à Olise, Diomandé est leur plan B. » Le club madrilène s’est alors tourné vers un profil plus jeune, moins coûteux à l’origine, mais dont le prix a grimpé sous la pression du PSG et de Liverpool, également positionnés sur le dossier.

Une Coupe du monde qui a changé la donne

Le parcours de Diomandé sous le maillot ivoirien a pesé dans la décision du Real. Face à l’Équateur, il a été élu homme du match avec cinq statistiques dominantes de la rencontre : 80 ballons touchés, cinq occasions créées, onze duels gagnés, quinze conduites progressives et 22 passes dans le dernier tiers adverse. Il est devenu, selon les données Opta, le seul joueur du XXIe siècle à réussir plus de dix dribbles et créer plus de dix occasions lors de ses trois premiers matchs disputés en Coupe du monde. La Côte d’Ivoire a atteint les seizièmes de finale, une première dans son histoire à ce stade de la compétition.

Olise n’a pas démérité de son côté : meilleur passeur du tournoi avec sept passes décisives, il confirmait une saison à 22 buts et 31 passes toutes compétitions confondues avec le Bayern. Son profil, plus abouti à 24 ans et déjà installé comme titulaire indiscutable en Bavière, représentait cependant un pari financier différent, face à un club vendeur resté fermé à toute négociation, contrairement au RB Leipzig qui a fini par céder son joueur.

Un pari jugé cohérent en Espagne

Le transfert n’a pas fait l’unanimité immédiate. Une partie de la presse espagnole a questionné la pertinence d’investir une somme record sur un joueur n’ayant jamais disputé la moindre Coupe d’Europe, et qui évoluait encore en deuxième division espagnole avec Leganés un an plus tôt. D’autres, comme Roncero, y voient au contraire un potentiel comparable à celui de Vinicius Jr à ses débuts. Capable de jouer à droite comme à gauche, Diomandé permettrait aussi au club de couvrir un possible départ de l’attaquant brésilien, dont la prolongation jusqu’en 2032 vient d’être officialisée en parallèle.

Le natif d’Abidjan avait déjà côtoyé le stade Santiago-Bernabéu sous d’autres couleurs, entré quatre minutes en fin de match lors d’une défaite 3-2 de Leganés face au Real en mars 2025. Quinze mois plus tard, il porte l’un des maillots les plus scrutés du football européen, avec pour mission de confirmer, à l’échelle d’un club, ce qu’il a montré à l’échelle d’un Mondial.