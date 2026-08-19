Real Madrid : Mbappé a déjà impressionné Mourinho dès ses débuts

Kylian Mbappé a rapidement convaincu José Mourinho depuis son retour à l’entraînement avec le Real Madrid en août 2026. Le technicien portugais a salué à la fois le niveau affiché par l’attaquant français et son implication dans la préparation de la nouvelle saison, lors d’une interview accordée à Josep Pedrerol pour l’émission espagnole El Chiringuito.

Mourinho séduit par le niveau de Mbappé

Le nouvel entraîneur madrilène n’a pas caché son admiration pour son capitaine. Interrogé sur les premières séances de travail avec le Français, Mourinho a expliqué que son niveau pouvait même provoquer chez lui des réactions amusées à l’entraînement. Il est tellement fort qu’il m’arrive de rire à l’entraînement, a-t-il déclaré, avant de situer Mbappé à un niveau stratosphérique.

Ces compliments interviennent après une saison 2025-2026 particulièrement productive pour l’attaquant. Selon les statistiques officielles du Real Madrid, Mbappé a inscrit 42 buts en 44 rencontres toutes compétitions confondues. Il a terminé meilleur réalisateur de la Liga avec 25 buts et meilleur buteur de la Ligue des champions avec 15 réalisations.

Mourinho a toutefois refusé de dresser un bilan négatif de la saison précédente du Français. Le Portugais a estimé que l’exercice avait été compliqué pour l’ensemble du club et qu’il ne lui appartenait pas de juger individuellement le rendement de Mbappé. Il a aussi rappelé que plusieurs joueurs et entraîneurs avaient été confrontés aux difficultés du Real Madrid durant cette période.

Un retour anticipé qui a marqué Mourinho

L’autre élément retenu par Mourinho concerne l’attitude du Français pendant la reprise. Mbappé devait initialement retrouver le groupe le 14 août, mais il s’est présenté deux jours plus tôt à Valdebebas. Le Portugais y voit un signe concret de son état d’esprit.

Un joueur qui pouvait revenir le 14 et qui est arrivé le 12, cela dit déjà beaucoup, a expliqué Mourinho. Selon les comptes rendus de l’interview, cette disponibilité répondait aussi à la volonté de Mbappé d’être prêt pour le dernier match amical de préparation contre Schalke 04.

Le retour sur le terrain a ensuite confirmé cette montée en puissance. Titulaire face à Schalke 04 le 16 août, Mbappé a participé au succès 3-0 du Real Madrid et a inscrit l’un des buts de la rencontre. Ce match constituait la dernière répétition du club avant le début de la Liga prévu le 22 août contre l’Espanyol.

Une troisième saison avec de fortes attentes

Mbappé entame ainsi sa troisième saison avec le Real Madrid, après son arrivée durant l’été 2024. Son rendement de la saison passée lui permet d’aborder ce nouvel exercice avec des références solides : 42 buts en 44 matchs et deux titres individuels de meilleur buteur en Liga et en Ligue des champions.

Avec Mourinho désormais chargé de diriger l’équipe, l’attaquant français apparaît déjà comme l’un des principaux joueurs sur lesquels compte le technicien portugais. Les premières séances de préparation et sa prestation contre Schalke ont fourni les premiers éléments de cette nouvelle collaboration.