Real Madrid : Mbappé au niveau de Ronaldo en buts, McManaman pointe le vrai problème

Le Real Madrid affrontera l’Espanyol samedi pour le premier match de la saison de Liga 2026-2027, avec José Mourinho sur le banc pour sa première sortie en championnat depuis son retour officiel au club le 11 juin dernier. À cette occasion, l’ancien joueur des Merengues Steve McManaman a livré à GOAL, via ESPN sur Disney+, une analyse sur la situation de Kylian Mbappé, dont le total de buts égale désormais celui affiché par Cristiano Ronaldo à la même période de sa carrière madrilène.

Un total de buts identique à celui de Ronaldo

Mbappé a inscrit 86 buts en 103 matches depuis son arrivée libre au Real Madrid en 2024, un ratio identique à celui de Ronaldo après son transfert record en 2009. L’attaquant portugais avait ensuite porté son total à 450 buts sous le maillot madrilène, dépassant les 50 réalisations lors de six saisons consécutives. Une statistique qui replace la trajectoire du Français dans une perspective favorable, malgré l’absence de trophée majeur individuel ou collectif depuis son arrivée, hormis la Super Coupe de l’UEFA et la Coupe intercontinentale.

McManaman évoque un déséquilibre collectif

Interrogé sur la cohabitation entre Mbappé et le Brésilien Vinicius Jr, McManaman a estimé que « les pièces ne s’emboîtent pas ensemble pour le moment » au sein de l’effectif madrilène. Selon lui, les deux attaquants brillent individuellement lorsque l’un des deux est absent du terrain, mais peinent à transformer cette complémentarité en trophées lorsqu’ils évoluent ensemble. L’ancien international anglais a rappelé que le club avait terminé deuxième de Liga la saison passée, derrière un FC Barcelone renforcé, et avait été éliminé en quarts de finale de Ligue des champions par le Bayern Munich.

McManaman a également évoqué les échecs en Coupe du Roi et en Supercoupe d’Espagne, marqués par des buts encaissés en fin de rencontre. Pour lui, la marge entre réussite et déception reste minime : « il leur faut juste un peu de poudre, un peu de magie spéciale » pour franchir un cap.

La mission confiée à Mourinho face à Barcelone

L’arrivée de Rodri à Barcelone, officialisée le 18 août pour un contrat courant jusqu’en 2030, ajoute selon McManaman une difficulté supplémentaire pour le Real Madrid dans sa rivalité avec le club catalan. L’ancien milieu de Manchester City rejoint un vestiaire où évoluent déjà huit champions du monde espagnols issus du sacre de 2026.

Pour McManaman, la mission de Mourinho au Real Madrid se résume à un objectif unique : battre Barcelone de manière répétée. Le technicien portugais, déjà passé par le banc madrilène entre 2010 et 2013, avait alors mené l’équipe à un titre de champion d’Espagne obtenu avec un record de 100 points, une performance restée l’une des meilleures de l’histoire du championnat espagnol.

La préparation estivale du club s’est achevée sur un bilan de cinq victoires et un match nul en six rencontres amicales, avec une série de 243 minutes sans encaisser de but. Le coup d’envoi de la rencontre face à l’Espanyol est prévu samedi à 21h30.