Real Madrid vs FC Barcelone : le bilan contrasté des derniers matchs avec Mbappé et Lamine Yamal

Kylian Mbappé a marqué dès la 6e minute face à Schalke 04, samedi, tandis que Lamine Yamal n’a pas trouvé le chemin des filets contre Al Ahly le lendemain. Les deux derniers tests estivaux du Real Madrid et du FC Barcelonedessinent des trajectoires opposées à quelques jours de la reprise de Liga : succès collectif salué d’un côté, victoire jugée poussive de l’autre.

Mbappé décisif dès les premières minutes

À la Veltins-Arena de Gelsenkirchen, le Real Madrid a dominé Schalke 04 (3-0) pour son quatrième et dernier match de présaison. Mbappé a intercepté une relance manquée de la défense allemande avant d’ajuster seul le gardien Kariuspour ouvrir le score. Dean Huijsen a doublé la mise d’une tête sur corner à la 20e minute, sur un service d’Arda Güler. Carlos Espí, entré en jeu, a scellé le score d’une nouvelle tête (57e).

L’entraîneur José Mourinho, de retour à la tête du club treize ans après son premier passage, a profité de la rencontre pour lancer plusieurs recrues : l’ailier ivoirien Yan Diomandé, le latéral Marc Cucurella et le défenseur français Ibrahima Konaté ont disputé leurs premières minutes sous le maillot merengue. Le Real Madrid clôture ainsi sa préparation avec trois victoires et un nul, après des rencontres contre la Fiorentina, le Ferencváros et le Deportivo La Corogne.

Yamal titulaire mais discret contre Al Ahly

Au Camp Nou, le FC Barcelone a battu Al Ahly (2-1) lors du 61e Trophée Joan Gamper, première participation d’un club africain à ce tournoi. Hamza Abdelkarim, jeune attaquant égyptien recruté cet été en provenance du club adverse, a ouvert le score à la 30e minute et a choisi de ne pas célébrer face à son ancienne équipe. Raphinha a doublé la mise juste avant la pause.

Lamine Yamal était titulaire pour la première fois de la présaison, aligné aux côtés de Raphinha, désormais capitaine, et d’Abdelkarim en pointe. Sa prestation n’a toutefois pas convaincu la presse catalane. Le quotidien Mundo Deportivo a jugé que le Barça affichait « un niveau éloigné de son standard habituel » pour ce premier match à domicile, pointant du doigt les « fulgurances de Yamal en première période restées sans effet » ainsi que la méforme du latéral Jules Koundé.

Deux visages opposés à la veille de la Liga

Le contraste entre les deux rencontres tient autant au contenu qu’au traitement médiatique qui en a suivi. Côté madrilène, la victoire sur Schalke 04 a été présentée comme une démonstration collective, portée par un but rapide de Mbappé et l’apport immédiat de plusieurs recrues intégrées sans temps d’adaptation apparent. Côté barcelonais, le succès face à Al Ahly a été obtenu malgré une performance jugée en retrait par la presse locale, Yamal n’ayant pas confirmé sur le terrain les attentes placées en lui après son retour de blessure et sa saison 2025-2026 achevée à la deuxième place du Ballon d’Or.

Le Real Madrid n’a plus été sacré champion de Liga depuis deux saisons, le titre étant revenu au FC Barcelone à deux reprises consécutives. Mourinho a par ailleurs choisi d’intégrer immédiatement sa nouvelle recrue défensive Konaté, quand Hansi Flick n’a aligné aucun de ses renforts estivaux — dont l’attaquant Karim Adeyemi ou le milieu Rodri, signé la veille du match — dans son onze de départ contre Al Ahly, un choix qui pourrait expliquer le manque de fluidité relevé par Mundo Deportivo.

Le FC Barcelone débutera sa saison de Liga le 23 août à Elche, une journée avant le déplacement du Real Madrid chez l’Espanyol Barcelone.