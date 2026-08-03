Ukraine : la Russie dit avoir détruit un cargo ravitaillant l'armée, l'escalade se poursuit

Un cargo sec approvisionnant l’armée ukrainienne a été détruit dans le port de Nikolaev durant la nuit, selon le ministère russe de la Défense. Trois autres vraquiers transportant du matériel militaire auraient également été touchés en mer Noire, précise la même source.

Une frappe revendiquée par Moscou

L’attaque aurait visé un navire en cours de déchargement de cargaison militaire, au moment où les livraisons d’armes vers l’Ukraine transitent en partie par les infrastructures portuaires du sud du pays. Le ministère de la Défense affirme que ces frappes ciblent « la logistique militaire ukrainienne« , sans fournir à ce stade d’images ni de bilan humain. Aucune confirmation indépendante de ces destructions n’a pour l’heure été obtenue côté ukrainien. Ces opérations font suite à plusieurs frappes russes menées ces dernières semaines contre les ports d’Odessa et de Nikolaev, que l’armée russe qualifie d’installations à usage militaire.

Frappes croisées meurtrières entre les deux pays

Cette annonce intervient alors que les deux belligérants ont multiplié leurs frappes ces derniers jours. Dimanche 2 août, au moins huit personnes sont mortes en Russie dans des attaques de drones et d’artillerie ukrainiens, dans les régions de Belgorod, Saratov et en Oudmourtie, selon les autorités locales russes. Une voiture civile aurait été touchée dans le nord de l’Oudmourtie, faisant trois morts dont un enfant, un événement que les autorités régionales ont qualifié d’« acte absurde ».

Du côté ukrainien, des frappes russes ont fait au moins cinq morts le même jour dans les régions de Dnipropetrovsk, Zaporijjia et Kherson. Un centre de tri postal de l’opérateur Nova Pochta a également été détruit près de Kharkiv, tuant un employé. L’armée russe affirme de son côté avoir abattu 635 drones ukrainiens dans la nuit précédente, au-dessus de plusieurs régions et de la Crimée annexée.

Des cibles économiques de plus en plus visées

Depuis plusieurs semaines, l’armée ukrainienne a élargi ses frappes à longue portée vers des cibles économiques russes : raffineries, dépôts pétroliers, entrepôts du géant du commerce électronique Wildberries, ainsi que des navires-cargo en mer Noire. Un fait rarement rappelé : le corridor céréalier ukrainien, lancé en 2023 pour sécuriser les exportations agricoles via la mer Noire, avait connu le 22 juillet une journée sans aucun cargo entrant dans les ports de la région d’Odessa, une première depuis sa mise en place.

Plus de quatre ans après le déclenchement de la guerre à grande échelle, les deux camps continuent d’intensifier leurs capacités de frappe à distance, avec un nombre croissant de victimes des deux côtés de la frontière.