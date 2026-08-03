Les critiques visant Volodymyr Zelensky ont pris une nouvelle ampleur après la publication, dimanche, d’un entretien de son ancienne porte-parole Iouliia Mendel dans Le Journal du Dimanche. L’ex-responsable de la communication présidentielle, qui a travaillé aux côtés du chef de l’État de 2019 à 2021, affirme que le président ukrainien serait devenu « le principal bénéficiaire de cette guerre », estimant que le conflit lui permet de rester au pouvoir alors que les élections demeurent suspendues sous le régime de la loi martiale.

Dans cet entretien, Mendel considère également que Zelensky est devenu « le principal problème » de son pays. Elle l’accuse de fermer les yeux sur des affaires de corruption impliquant des membres de son entourage et critique sa manière d’exercer le pouvoir depuis le début de l’invasion russe.

Des accusations contre l’entourage du président

Dans son entretien au Journal du Dimanche, l’ancienne porte-parole affirme que le président ukrainien aurait laissé s’installer une dérive du pouvoir. Elle évoque aussi l’affaire dite « Midas », une enquête portant sur des soupçons de détournement de fonds liés à l’entreprise publique Energoatom.

Mendel cite Timur Mindich, présenté comme un proche collaborateur de longue date de Zelensky. Selon elle, les éléments connus de cette affaire donnent « l’impression d’une opération mafieuse ». Elle estime qu’il serait difficile que le chef de l’État ignore les accusations visant plusieurs personnalités de son entourage, affirmant qu’il serait « soit incompétent, soit il fait semblant de ne rien voir ».

L’ancienne responsable de la communication critique aussi les méthodes de mobilisation militaire en Ukraine. Elle affirme que des abus commis lors de la conscription forcée seraient rarement sanctionnés par les autorités. Elle conteste également les analyses présentant Kiev en position favorable face à Moscou et appelle les pays occidentaux à soutenir une issue négociée au conflit.

La corruption reste un sujet sensible en Ukraine

Les déclarations de Mendel interviennent alors que la lutte contre la corruption demeure un enjeu majeur pour l’Ukraine. En 2023, plusieurs vice-ministres de la Défense ainsi que des responsables de ce ministère avaient quitté leurs fonctions après des révélations sur des irrégularités présumées dans des marchés publics liés aux achats militaires. Les autorités avaient présenté ces changements comme une mesure destinée à renforcer la transparence et la confiance dans les institutions.

La même année, l’oligarque Ihor Kolomoïsky, longtemps considéré comme un ancien soutien influent de Volodymyr Zelensky, avait été placé en détention dans le cadre d’une enquête portant sur des soupçons de fraude et de blanchiment d’argent. Cette procédure avait été perçue comme un signal montrant que les enquêtes anticorruption pouvaient également viser des personnalités proches du pouvoir.

Ces derniers mois, la question de la gouvernance est revenue au premier plan après une réforme controversée touchant les principales institutions ukrainiennes de lutte contre la corruption, finalement revue sous la pression de la société civile et des partenaires occidentaux.

À ce stade, la présidence ukrainienne n’a pas réagi publiquement aux accusations formulées par Iouliia Mendel dans cet entretien. Les déclarations de l’ancienne porte-parole constituent des allégations qui n’ont pas été confirmées officiellement par les autorités ukrainiennes.