Un boa constrictor de 1,50 mètre retrouvé dans le moteur d'une voiture près de Toulouse en France

Un boa constrictor d’environ 1,50 mètre s’était réfugié dans le moteur d’une voiture à Colomiers, près de Toulouse. Le véhicule était stationné et inutilisé depuis un mois lorsque son propriétaire a découvert le reptile en ouvrant le capot.

Une découverte lors d’un simple changement de batterie

L’homme souhaitait remplacer la batterie de sa voiture ce mardi 18 août. En soulevant le capot, il s’est retrouvé face au serpent, dissimulé dans le bloc moteur. Il a aussitôt alerté les secours. Cinq sapeurs-pompiers de la Haute-Garonne ont été mobilisés, dont deux membres de l’équipe spécialisée Risque animalier (RAN), équipés de matériel adapté à ce type d’extraction.

Le serpent extrait sans dommage

Un expert en nouveaux animaux de compagnie (NAC) a d’abord examiné la situation avant l’intervention. Le reptile a pu être « délicatement retiré, sain et sauf, sans mettre en danger les intervenants », a indiqué le Service départemental d’incendie et de secours de la Haute-Garonne (SDIS 31). L’opération s’est achevée rapidement, sans blessure ni pour l’animal ni pour les pompiers. Le boa a ensuite été transporté à l’École nationale vétérinaire de Toulouse, où il est pris en charge en attendant que son propriétaire se manifeste.

Les boas constrictors peuvent mesurer jusqu’à 3,50 mètres et peser jusqu’à seize kilos à l’âge adulte. Non venimeux, ils tuent leurs proies par constriction, en bloquant leur circulation sanguine. Leur détention en France, comme celle de tout reptile non domestique, est soumise à une réglementation stricte imposant notamment une déclaration et des conditions de logement spécifiques. Le SDIS 31 a rappelé cette obligation et invité les détenteurs de ce type d’animaux à la vigilance.

Un département déjà marqué par un précédent avec un reptile

Cet épisode intervient trois mois après une alerte plus importante dans le même département. En mai, un cobra à lunettes avait été signalé à Castelginest, entraînant la fermeture temporaire de plusieurs établissements scolaires par mesure de précaution. Contrairement au boa de Colomiers, ce serpent n’avait jamais été retrouvé malgré les recherches engagées par les autorités locales.

Des cas similaires de reptiles nichés dans des moteurs de véhicules ont déjà été recensés ailleurs en France, notamment à Metz, où un garagiste avait fait une découverte comparable en 2019.