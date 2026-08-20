Zambie : Mutotwe Kafwaya, ancien ministre, tué lors d’une opération de police

Mutotwe Kafwaya, ancien ministre et député zambien, a été mortellement blessé par balle lors d’une opération conjointe des forces de sécurité menée le 14 août à Kabulonga, à Lusaka. La police a confirmé son décès plusieurs jours après, alors que sa famille recherchait des informations sur son sort.

L’annonce met fin à une semaine de spéculations autour de la disparition du parlementaire de 49 ans. Selon les éléments communiqués par les autorités, Kafwaya faisait partie des personnes présentes dans une propriété liée à Brian Mundubile, candidat de l’opposition à la présidentielle. Il aurait été atteint par des tirs pendant l’intervention, puis transporté vers un établissement hospitalier où son décès a été constaté à son arrivée, selon les propos de l’inspecteur général de la police, Graphel Musamba rapporté par le média Mwebantu.

Une disparition restée inexpliquée plusieurs jours

Le sort de Kafwaya était devenu une source d’inquiétude pour ses proches et ses partenaires politiques. Brian Mundubile avait affirmé que l’ancien ministre avait été touché pendant l’intervention et avait demandé qu’il soit conduit à l’hôpital. Les autorités avaient alors rejeté les informations. La Commission zambienne des droits humains est intervenue le 19 août pour réclamer des informations sur plusieurs personnes dont la situation restait incertaine après les opérations de sécurité.

La police a confirmé hier qu’un homme blessé par balle lors de l’intervention a été conduit à l’hôpital avant d’être identifié comme Kafwaya. Cette version officielle contraste avec les déclarations précédentes des autorités, qui avaient contesté les informations faisant état de tirs contre l’ancien ministre.

« La personne non identifiée a été immédiatement transportée à l’hôpital pour y recevoir des soins médicaux, où son décès a été constaté à son arrivée. Suite aux signalements sur les réseaux sociaux concernant une personne disparue, des recherches ont été entreprises pour vérifier si la description du corps correspondait à celle de M. Mutotwe Kafwaya. Ce soir, les membres de sa famille ont été contactés et ont formellement identifié la victime comme étant M. Mutotwe Kafwaya », a déclaré M Musamba.

Une opération dans un contexte électoral tendu

L’opération s’est déroulée dans la nuit suivant le scrutin du 13 août, remporté depuis par Hakainde Hichilema. La Commission électorale avait temporairement suspendu le dépouillement après des violences contre des agents électoraux et des signalements de bulletins dérobés. Le président sortant a finalement été déclaré réélu avec environ 60 % des voix, contre 38 % pour Brian Mundubile, qui a annoncé son intention de contester les résultats devant la justice.

Le décès de Kafwaya intervient alors qu’il était toujours député de Lunte et membre du Patriotic Front. Les archives de l’Assemblée nationale zambienne le recensent comme parlementaire de cette circonscription depuis 2016, puis à nouveau depuis 2021. Il avait également exercé des fonctions ministérielles sous la présidence d’Edgar Lungu.

Figure du Patriotic Front sous l’ancien président Edgar Lungu, Kafwaya s’était ensuite rapproché de l’alliance d’opposition soutenant Mundubile pour l’élection de 2026. Sa mort intervient ainsi à un moment particulièrement sensible pour la vie politique zambienne, alors que le pays attend encore l’issue officielle du scrutin.