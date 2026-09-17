Le Parlement ukrainien examine un projet de budget 2027 fixant à 97 milliards d’euros l’enveloppe consacrée à la défense — davantage que les 64 milliards d’euros annoncés par la France pour la même année sous l’impulsion du président Emmanuel Macron.

Sur un budget total de 142 milliards d’euros, cette somme couvrirait à elle seule près des deux tiers des dépenses publiques ukrainiennes, en progression de 12% sur un an. Le ministre des Finances Serhiy Marchenko a chiffré devant les députés le besoin d’aide internationale à plus de 45 milliards d’euros, quand seuls 17 milliards d’engagements des partenaires occidentaux sont pour l’instant acquis.

Un effort budgétaire sans équivalent en Europe

Les recettes budgétaires ukrainiennes pour 2027 sont estimées à 109 milliards d’euros, très en deçà des dépenses prévues. Roksolana Pidlasa, présidente de la commission parlementaire du budget, a souligné qu’il s’agit du sixième budget de guerre consécutif, chaque année plus coûteuse que la précédente. Le coût quotidien du conflit atteint désormais 165 millions d’euros, contre 101 millions d’euros en 2022. À titre de comparaison, la France a consacré 42,4 milliards d’euros à sa défense en 2022 ; son budget 2027 de 64 milliards d’euros reste financé par la croissance économique et non par l’endettement, selon les déclarations d’Emmanuel Macron en juillet. L’Allemagne, de son côté, prévoit un budget de défense d’environ 110 milliards d’euros en 2027, dépassant à la fois Paris et Kiev.

Des tensions récurrentes avec les alliés occidentaux

La dépendance financière de l’Ukraine s’est accompagnée à plusieurs reprises de frictions diplomatiques avec ses soutiens. En février 2026, un échange tendu au Bureau ovale entre le président ukrainien Volodymyr Zelensky, le président américain Donald Trump et le vice-président JD Vance avait débouché sur l’annulation de la signature d’un accord économique entre Washington et Kiev, plusieurs responsables américains reprochant publiquement au président ukrainien un manque de gratitude envers l’aide reçue, selon l’agence AP.

Début septembre 2026, Volodymyr Zelensky a de nouveau critiqué les « vacances » de ses alliés européens, jugeant insuffisante leur réaction face aux dernières opérations russes, sur fond de manque à financer évalué par Kiev à environ 26 milliards d’euros. Ce type de sortie avait déjà valu au président ukrainien des remontrances en 2023, lorsque l’ambassadeur ukrainien à Londres avait été démis de ses fonctions après avoir critiqué la réponse sarcastique de son président face aux appels occidentaux à davantage de reconnaissance.

Les avoirs russes gelés comme piste de financement

Serhiy Marchenko a évoqué l’utilisation des avoirs russes gelés par les alliés européens de l’Ukraine comme source potentielle pour combler le déficit budgétaire de 2027. Les députés ukrainiens disposent jusqu’au 1er octobre pour examiner le texte, qui doit être adopté en trois lectures avant le 1er décembre.