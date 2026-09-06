100 jours de Wadagni : l'UPR salue une gouvernance fondée sur l'écoute et la proximité

L’Union progressiste le Renouveau (UPR) a dressé un bilan positif des cent premiers jours du président Romuald Wadagni à la tête du Bénin. Le porte-parole du parti, Irené Agossa, s’est exprimé ce dimanche 6 septembre 2026 sur le plateau de l’émission Grand Angle, diffusée sur Crystal News Bénin TV.

Le chef de l’État a franchi ce cap symbolique alors que plusieurs mesures sociales ont déjà été mises en œuvre depuis son entrée en fonction : prise en charge des urgences médicales vitales, gratuité du second cycle du secondaire pour les filles et extension du programme des cantines scolaires. C’est sur cette séquence que revient l’UPR, avant que son porte-parole ne détaille les orientations retenues pour la suite du mandat.

Trois urgences liées dès le départ

Selon Irené Agossa, le président a traité « instantanément » trois dossiers depuis son arrivée au pouvoir : le volet social, l’organisation institutionnelle et la diplomatie régionale. Le porte-parole de l’UPR y voit la traduction concrète des engagements pris le 24 mai, jour de son investiture.

Sur le plan sécuritaire, le responsable politique évoque une coopération militaire renforcée avec les pays voisins. Il cite également une nouvelle organisation de l’appareil d’État, du Conseil des ministres jusqu’aux échelons locaux, censée porter le développement territorial promis par le chef de l’État.

Trois marqueurs pour résumer la période

Le porte-parole de l’UPR résume l’action présidentielle en trois axes : mieux protéger, mieux gouverner et mieux redistribuer. Sur le second point, il évoque une méthode de gouvernance « fondée sur la proximité, l’écoute et la redevabilité », avec un accent mis sur le suivi du niveau de satisfaction des populations. Concernant la redistribution, Agossa relie les premières mesures sociales — cantines scolaires, électrification de collèges, gratuité scolaire pour les filles — à un objectif de recul de l’extrême pauvreté et de partage des fruits de la croissance économique.

Ce satisfecit politique intervient alors que les indicateurs macroéconomiques ont également évolué durant cette période : une loi de finances rectificative adoptée en juin 2026 a porté le budget général de l’État à plus de 4 148 milliards de FCFA, et l’agence Moody’s a relevé la notation souveraine du pays à Ba3. Élu en avril 2026 avec plus de 94 % des suffrages, Wadagni avait auparavant occupé le ministère de l’Économie et des Finances pendant près d’une décennie sous la présidence de Patrice Talon. Pour Irené Agossa, cette période de mandat traduit avant tout une méthode propre au chef de l’État, appelée à se prolonger dans les prochains mois de gouvernance.