Le Président Bio Tchané porte la voix du CES du Bénin à l’Assemblée générale de l’UCESIF à Bucarest

Arrivé à Bucarest, en Roumanie, le président du Conseil économique et social du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané, prend part à l’Assemblée générale de l’UCESIF et au Forum du dialogue social francophone. Les deux rencontres, prévues du 28 au 30 septembre, réunissent plusieurs représentants de l’espace francophone autour notamment du dialogue social, de la paix et du développement durable.

À la tête d’une délégation du Conseil économique et social (CES) du Bénin, Abdoulaye Bio Tchané prend part aux assises de l’UCESIF organisées à Bucarest. Les travaux s’ouvrent ce lundi 28 septembre 2026 et doivent se poursuivre jusqu’au 30 septembre.

À son arrivée dans la capitale roumaine, le président du CES a été accueilli par le consul honoraire du Bénin près la Roumanie, Dr Serge S. Rameau, ainsi que par une délégation du Conseil économique et social roumain.

Le programme prévoit notamment une réunion du Bureau de l’UCESIF, suivie de l’Assemblée générale au Palais du Parlement de Bucarest. Les représentants des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires de l’espace francophone doivent examiner plusieurs dossiers liés au fonctionnement de leur organisation.

La paix au cœur des échanges

Les discussions porteront notamment sur le thème « La paix, vecteur du développement durable ». Cette réflexion s’inscrit dans les travaux d’un groupe de travail de l’UCESIF et intervient dans la perspective du prochain Sommet international de la Francophonie. Les délégations doivent également examiner les rapports financier et d’activité de l’UCESIF pour l’année 2025 ainsi que les activités prévues dans les prochains mois.

Une visite du Palais du Parlement roumain et une séance plénière du Parlement figurent également au programme. Cette rencontre permet également au CES du Bénin de faire connaître son expérience en matière de dialogue économique et social et d’échanger avec les institutions similaires des autres pays francophones.

La participation de Bio Tchané à ces assises intervient par ailleurs dans le cadre des priorités de la huitième mandature, qui entend renforcer les relations du CES avec ses homologues à l’étranger et donner davantage de visibilité à l’institution sur la scène internationale.