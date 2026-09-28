Création de contenus au Bénin : Ce qui captive massivement sur TikTok, Facebook et Instagram

De l’humour en langue locale à la traque des bonnes affaires en passant par les coulisses du quotidien, les réseaux sociaux au Bénin vibrent au rythme d’une consommation numérique intensive. Les Béninois sont attachés à un paysage digital pour y rechercher en majorité le divertissement, la solidarité communautaire et les opportunités économiques.

Si l’on devait cartographier l’attention numérique du Bénin aujourd’hui, le constat serait sans appel. Les écrans des smartphones ne dorment presque jamais. Du lever du jour jusqu’aux heures les plus tardives de la soirée — où l’activité atteint ses sommets —, la jeunesse et les actifs du pays font défiler leurs fils d’actualité. Mais que cherchent réellement les internautes béninois lorsqu’ils ouvrent TikTok, Facebook ou Instagram ? Derrière le flux ininterrompu de notifications se dessine une cartographie très précise des contenus les plus consommés et partagés.

TikTok : Le royaume du rire, de la danse et de la culture locale

En tête du classement en matière de vitesse de circulation et d’interactivité, TikTok est devenu la véritable place publique de la création visuelle. Sur cette plateforme, ce sont l’humour, les challenges de danse et la réappropriation culturelle qui enregistrent les taux d’engagement les plus vertigineux.

Les vidéos courtes mettant en scène des sketches satiriques sur la vie quotidienne — qu’il s’agisse des aléas des transports publics, des relations amoureuses ou des tracasseries administratives — s’imposent comme le contenu roi. Les créateurs qui emploient le fõn, le goun ou le yoruba, mêlés à un Français populaire et imagé, obtiennent un écho immédiat. La proximité culturelle et l’auto-dérision constituent les ressorts fondamentaux de la viralité.

À côté de la comédie, les performances chorégraphiques et les défis musicaux sur les rythmes locaux (Gbon, Zinli réinventé, Afrobeat béninois) génèrent un volume massif de repartages. TikTok n’est plus seulement un espace de distraction, il s’affirme également comme un moteur de recherche où la génération Z découvre de nouveaux artistes, des astuces de beauté et des recommandations de sorties.

Facebook : L’agora des débats, de l’actualité et du commerce de proximité

Si TikTok séduit par son instantanéité ludique, Facebook reste le géant incontesté en termes de couverture et de volume de conversations. Au Bénin, le réseau social historique conserve un rôle central d’information, de débat de société et de transaction économique.

Le contenu le plus visible y prend la forme de publications texte-image, de vidéos au format Reel et de diffusions en direct (Facebook Live). Les sujets qui enflamment le plus les sections commentaires concernent les faits divers locaux, les débats de société, les initiatives gouvernementales et les grandes questions d’actualité nationale. Les communautés y réagissent vivement, exprimant tour à tour indignation, soutien ou analyses passionnées.

Parallèlement, le commerce social y connaît une effervescence remarquable. Les publications de vente en direct (prêt-à-porter, cosmétiques, produits vivriers ou appareils électroniques) drainent un flux constant de téléspectateurs interactifs. Les vendeurs y commentent en temps réel les prix et caractéristiques de leurs articles, convertissant immédiatement l’audience en acheteurs via des échanges directs sur WhatsApp ou paiement par mobile money.

Instagram : L’esthétique de l’aspiration, de la mode et de l’entrepreneuriat

Sur Instagram, la logique d’exposition obéit à d’autres codes, centrés sur l’esthétique, le style de vie et la promotion de marque personnelle. Les contenus qui y capturent le plus la visibilité gravitent autour de la mode, de la gastronomie, de l’événementiel et de l’entrepreneuriat créatif.

Les carrousels de photos haute définition et les reels soignés y dominent les statistiques d’enregistrement et de partage. Les stylistes, mannequins, photographes et créateurs de contenus lifestyle y partagent les coulisses de leurs créations ou des événements mondains de Cotonou et Porto-Novo.

L’audience sur Instagram recherche un contenu aspirationnel et éducatif. Les tutoriels beauté, les conseils pour jeunes entrepreneurs et les présentations de nouveaux cadres de détente locaux enregistrent une forte visibilité auprès d’un public urbain et connecté.

Une mécanique portée par l’authenticité et le partage

Au-delà de la spécificité de chaque réseau, un fil conducteur unifie ces plateformes : la primauté de l’authenticité. Les productions trop rigides ou institutionnelles peinent à capter l’attention. À l’inverse, les contenus « coulisses », les témoignages spontanés et les formats interactifs favorisant la discussion directe suscitent les plus forts taux de rétention.

L’utilisateur béninois se distingue par une propension élevée au partage. Le bouche-à-oreille numérique fonctionne comme un véritable accélérateur communautaire. Lorsqu’une vidéo ou un visuel touche une corde sensible — qu’elle soit humoristique, émouvante ou révoltante —, il est instantanément relayé dans les groupes de messagerie privée, démultipliant ainsi sa portée initiale.

En définitive, le paysage numérique béninois reflète les aspirations d’une société jeune et dynamique : un besoin d’évasion par le rire, un attachement affirmé à l’identité culturelle et une volonté pragmatique d’utiliser les plateformes comme des leviers d’émancipation économique.