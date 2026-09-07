Après le lac Ontario, Trump veut rebaptiser le Nouveau-Mexique

Le président américain Donald Trump a proposé dimanche 6 septembre 2026 de renommer le Nouveau-Mexique « New America ». La gouverneure de l’État a immédiatement rejeté cette idée, qui n’a pour l’heure aucune valeur officielle.

Le Nouveau-Mexique pourrait-il bientôt changer de nom ? Donald Trump a relancé cette hypothèse dimanche sur son réseau Truth Social, en partageant une carte de l’État où le mot « Mexico » apparaît barré et remplacé par « America ». La Maison Blanche a ensuite relayé cette publication.

Le président américain a présenté « New America » comme une appellation qui serait, selon lui, plus prestigieuse et plus attrayante pour les habitants de l’État. Sa publication ne constitue toutefois pas une décision officielle : aucune procédure de changement de nom de l’État n’a été annoncée.

Une proposition rejetée par la gouverneure

La gouverneure démocrate du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a rapidement écarté cette idée. Selon ses déclarations rapportées par Fox News, elle considère que le nom de l’État « n’est pas sujet à débat » et appartient à son histoire depuis bien avant la création des États-Unis.

La gouverneure a également accusé Donald Trump de chercher à détourner l’attention du public de problèmes plus sensibles, dont la hausse des prix de l’essence. Cette lecture relève de son appréciation politique et ne permet pas d’établir que telle serait l’intention du président.

L’origine de cette nouvelle proposition est elle-même inhabituelle. Des médias américains rapportent que l’idée pourrait provenir d’un canular diffusé sur internet, repris ensuite par Trump sur son réseau social.

Après le lac Ontario et le golfe du Mexique

Cette initiative intervient quelques jours après le changement de nom du lac Ontario en « Lake America » pour les références officielles du gouvernement fédéral américain. Le 27 août, Donald Trump a signé un décret demandant au département de l’Intérieur et au Board on Geographic Names de procéder à ce changement dans les bases et documents fédéraux.

Le nouveau nom a ensuite été adopté par Google Maps et Apple Maps pour les utilisateurs américains. Au Canada, le lac conserve son appellation traditionnelle et les utilisateurs internationaux peuvent voir les deux noms.

Donald Trump avait déjà engagé une démarche comparable avec le golfe du Mexique. Un décret signé le 20 janvier 2025 avait ordonné, pour les références fédérales américaines, son changement de nom en « Gulf of America ».

Un État américain depuis 1912

Le Nouveau-Mexique possède une histoire bien plus ancienne que les États-Unis eux-mêmes. Il est devenu le 47e État de l’Union le 6 janvier 1912, après plusieurs décennies comme territoire américain.

Pour l’heure, cette histoire n’est pas menacée par une décision présidentielle : « New America » reste une proposition de Donald Trump, tandis que le nom officiel de l’État demeure le Nouveau-Mexique.