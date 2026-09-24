Israël : réserviste depuis le 7-Octobre, le fils de l’ambassadeur aux USA grièvement blessé en Cisjordanie

Neria Leiter, réserviste de l’armée israélienne et fils de l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, a été grièvement blessé mercredi 23 septembre à un point de contrôle en Cisjordanie. Le militaire a été percuté par un véhicule alors qu’il participait à une opération de contrôle avec les forces de sécurité israéliennes, selon l’armée et la police.

Les faits se sont produits au checkpoint de Maccabim, près de la route 443. D’après les autorités israéliennes, le conducteur a accéléré en direction d’un véhicule de police et a heurté Leiter, qui se trouvait aux côtés d’un policier. Des soldats ont ensuite ouvert le feu sur le conducteur. Celui-ci a été identifié comme Mahmoud Mohammad Sliman, 29 ans, originaire de Beit Ur al-Tahta.

Des centaines de journées de réserve depuis le 7-Octobre

L’identité de Neria Leiter a rapidement donné une dimension particulière à l’affaire. Son père, Yechiel Leiter, représente Israël à Washington depuis janvier 2025. Son fils possède lui-même un long parcours récent dans la réserve de l’armée israélienne.

D’après l’ambassadeur, Neria Leiter a cumulé plusieurs centaines de journées de réserve depuis le 7 octobre 2023, avec des affectations sur différents fronts. Il a continué son service malgré la mort de son frère aîné pendant la guerre. Les informations disponibles ne précisent toutefois pas l’ensemble des zones dans lesquelles Neria Leiter a été déployé et ne permettent pas d’affirmer qu’il a personnellement combattu dans la bande de Gaza.

La famille Leiter avait déjà été directement touchée par les combats en novembre 2023. Moshe Yedidya Leiter, frère aîné de Neria, avait été tué dans le nord de Gaza avec trois autres réservistes. Âgé de 39 ans, père de six enfants, il suivait également une formation médicale.

Plusieurs heures d’opération au cerveau

Après avoir été percuté, Neria Leiter a été évacué inconscient vers le centre médical Shaare Zedek de Jérusalem. Sa blessure à la tête était la plus préoccupante et les médecins ont décidé de pratiquer une intervention neurochirurgicale d’urgence. L’opération a duré plusieurs heures. Son état a ensuite pu être stabilisé, mais son pronostic vital restait engagé jeudi 24 septembre.

Son père, qui se trouvait à New York lorsqu’il a appris les faits, a regagné Israël pour rejoindre l’hôpital. Devant la presse, il a indiqué être « plein d’espoir » quant à l’issue de l’hospitalisation, tout en précisant que « sa vie est toujours en danger ».

Netanyahu se rend auprès de la famille

Avant son déplacement aux États-Unis pour l’Assemblée générale des Nations unies, Benjamin Netanyahu s’est rendu à Shaare Zedek auprès de la famille du réserviste. Le bureau du Premier ministre israélien a confirmé cette visite.

L’attaque intervient quelques jours après une autre attaque en Cisjordanie. Netanel Shukrun, père de six enfants possédant également la nationalité française, avait été tué par balle près de l’implantation de Neve Tzuf. Les violences touchant Israéliens et Palestiniens restent élevées dans le territoire : l’ONU signalait environ six incidents violents liés à des colons israéliens contre des Palestiniens ou leurs biens chaque jour au premier semestre 2026.