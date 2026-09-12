Ballon d’Or 2026 : Dembélé écarte Mbappé et mise sur un autre joueur du PSG

Ousmane Dembélé a livré son analyse de la course au Ballon d’Or 2026 dans un entretien accordé à France Football publié ce samedi 12 septembre. Le Français s’est également exprimé sur les critiques qui accompagnent désormais son statut de lauréat.

Dembélé assume les critiques

Depuis son sacre en 2025, l’attaquant du Paris Saint-Germain constate une attention accrue autour de ses performances. Chaque rencontre est davantage scrutée et ses prestations sont soumises à des attentes plus élevées.

Dembélé assure toutefois ne pas se laisser atteindre par les commentaires négatifs. Il considère les critiques comme une conséquence normale du statut de Ballon d’Or et affirme qu’elles ne le dérangent pas.

Le Français estime même que cette exposition supplémentaire fait partie des exigences liées au trophée. Selon lui, un Ballon d’Or doit être capable de répondre présent régulièrement, car la moindre baisse de régime est rapidement commentée.

Son choix pour le prochain Ballon d’Or

Interrogé sur l’identité du joueur qu’il verrait remporter l’édition 2026, Dembélé a choisi un joueur qu’il côtoie quotidiennement au PSG.

Khvicha Kvaratskhelia est ainsi celui que le Français placerait au sommet s’il devait voter. Le Géorgien a joué un rôle important dans la saison du club parisien et figure parmi les prétendants à la succession de Dembélé.

Le choix du Français intervient alors que plusieurs joueurs du PSG figurent parmi les candidats au trophée. Dembélé avait déjà donné son top 3 quelques jours plus tôt, avec Kvaratskhelia, Harry Kane et Kylian Mbappé.

Cette fois, son pronostic prend une autre dimension puisqu’il estime que le Ballon d’Or pourrait rester au PSG. Mbappé, désormais joueur du Real Madrid, fait donc partie des candidats placés en concurrence avec les représentants du club parisien.

Pas d’obsession pour conserver le trophée

Dembélé ne semble pas vouloir faire de la conservation de son titre une priorité. Le Français reconnaît que remporter le Ballon d’Or constituait un rêve, mais refuse d’en faire une obsession.

Il affirme qu’il acceptera le résultat et souhaite simplement voir le meilleur joueur récompensé.

L’attaquant parisien refuse également de voter pour lui-même. Même s’il figure parmi les 30 nommés pour l’édition 2026, il considère qu’il doit laisser les autres candidats être départagés par les votants.

Quelques jours plus tôt, son propre classement avait déjà placé Mbappé dans le trio qu’il jugeait capable de prétendre au trophée. Son nouveau choix en faveur de Kvaratskhelia précise donc davantage sa préférence pour le prochain lauréat.