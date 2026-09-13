Ballon d'Or 2026 : Yamal s'auto-proclame favori devant Mbappé

Lamine Yamal a livré une déclaration tranchée sur le Ballon d’Or lors d’un entretien accordé à Movistar Plus Deportes. « Pour moi, les deux meilleurs joueurs du monde, c’est moi et Mbappé. C’est aussi clair que ça », a lancé l’attaquant du FC Barcelone, avant de juger que son palmarès de la saison écoulée plaide en sa faveur pour remporter le trophée. Quelques jours plus tôt, Kylian Mbappé avait défendu sa propre candidature auprès du magazine L’Équipe, affirmant que personne n’avait fait mieux que lui la saison passée et qu’un Ballon d’Or doit récompenser un joueur qui sort du lot.

Deux stratégies opposées

Les deux joueurs affichent des postures radicalement différentes face au vote. Le Madrilène a multiplié les sorties médiatiques pour appuyer son dossier, quand le Barcelonais avait pourtant expliqué, en conférence de presse à la veille d’un match contre le Feyenoord, ne pas vouloir se lancer dans une quelconque campagne. Yamal avait alors précisé qu’il ne comptait rien réclamer et préférait s’en remettre à son bilan sportif. Le natif de Rocafonda revendique un titre de champion du monde avec l’Espagne et un titre de Liga avec le Barça, quand Mbappé met en avant son titre de meilleur buteur du dernier Mondial.

Trente noms sur la liste, un absent de taille

France Football et L’Équipe ont dévoilé le 8 septembre la liste des 30 nommés pour cette 70e édition du trophée. Le Paris Saint-Germain, sacré une nouvelle fois en Ligue des champions, y compte pas moins de dix représentants, parmi lesquels Ousmane Dembélé, tenant du titre. Plusieurs médias spécialisés placent actuellement Harry Kane, Rodri et Yamal en tête de leurs pronostics, devant Michael Olise et Lionel Messi. Mbappé, pénalisé par une saison blanche au Real Madrid malgré son Soulier d’or européen, apparaît plus loin dans ces projections. Le CIES Football Observatory avait pour sa part désigné Yamal devant Mbappé dans son propre classement, sans même retenir Dembélé dans son top 5.

La tension entre les deux attaquants avait déjà émergé début septembre, quand Yamal avait tourné en dérision son absence du top 3 dévoilé par Dembélé, qualifiant ce dernier d’« ami de Kylian ». La cérémonie, coorganisée par France Football et l’UEFA, se tiendra le 22 septembre au Théâtre du Châtelet, à Paris.