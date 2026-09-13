Mbappé porte son total carrière à 442 buts et 159 passes décisives après son dernier match au Real Madrid

Un doublé et une passe décisive : Kylian Mbappé a offert au Real Madrid une victoire 4-1 face au Rayo Vallecano samedi, en cinquième journée de Liga. Cette triple contribution porte son total à 442 buts et 159 passes décisives depuis ses débuts professionnels, selon les chiffres relayés par le compte Stats du Foot, soit 601 implications directes toutes compétitions confondues. Cette performance intervient alors que l’attaquant tricolore traverse une séquence médiatique tendue, ses récentes déclarations sur le Ballon d’Or 2026 ayant suscité des critiques appuyées de plusieurs observateurs espagnols, qui lui reprochent une saison sans titre collectif malgré ses statistiques individuelles.

Une régularité rare sur la durée

Le détail des chiffres montre une constance peu commune à ce niveau de compétition. Avec 442 réalisations et 159 offrandes, l’attaquant du Real Madrid affiche une moyenne supérieure à une implication directe par match sur l’ensemble de son parcours professionnel, débuté à l’**AS Monaco** avant de se poursuivre au Paris Saint-Germain puis au Real Madrid depuis l’été 2024. Cette saison, l’attaquant de 27 ans a déjà inscrit six buts en cinq journées de championnat espagnol.

Deux exploits récents chez les Merengue

Cette progression continue sous le maillot madrilène s’appuie sur plusieurs marqueurs forts établis ces derniers mois. En mai dernier, Mbappé avait décroché le Soulier d’Or européen 2024-2025, une distinction inédite dans sa carrière, grâce à ses 31 buts inscrits en Liga qui lui avaient rapporté 62 points au classement continental, devant Mohamed Salah et Viktor Gyökeres. Ce total en avait fait le troisième joueur du Real Madrid à recevoir ce trophée, après Hugo Sánchez et Cristiano Ronaldo. Quelques mois plus tard, en décembre, il avait égalé un autre record du club : celui des 59 buts inscrits en une année civile sous le maillot madrilène, un total jusqu’alors détenu exclusivement par Ronaldo depuis 2013. Le Français avait eu besoin de 58 matchs pour y parvenir, incluant onze doublés, quatre triplés et un quadruplé.

Ces performances individuelles alimentent aujourd’hui les débats qui entourent sa candidature au Ballon d’Or, où la question du palmarès collectif reste au centre des discussions avant la cérémonie du 26 octobre.

Une candidature au Ballon d’Or sous tension

Les statistiques accumulées par Mbappé nourrissent directement l’argumentaire qu’il défend publiquement depuis plusieurs jours. Dans une interview accordée à France Football, l’attaquant a affirmé sans détour : « Il n’y a pas eu de meilleur joueur que moi » la saison passée, rappelant au passage son titre de meilleur buteur de Liga et de Ligue des champions. Cette prise de position a toutefois déclenché des réactions critiques en Espagne. Le journaliste Antonio Romero, de la Cadena SER, a estimé que « tous ses buts n’ont mené à aucun titre majeur« , jugeant sa seconde partie de saison décevante sur le plan collectif.

Face à ces critiques, plusieurs voix se sont exprimées en sa faveur, dont celle de l’ancien sélectionneur marocain Walid Regragui, qui a salué la franchise du joueur plutôt que de lui reprocher son ambition affichée. Le verdict de l’Académie des votants est désormais attendu le 26 octobre prochain.