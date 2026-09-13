Ballon d'Or : comment le duel Mbappé-Dembélé se joue aussi dans les mots

Dimanche, au sortir de la victoire du Paris Saint-Germain à Brest (0-1), Ousmane Dembélé a résumé sa philosophie sur le Ballon d’Or : « Je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé, énormément. » La phrase fait écho aux mots employés quelques jours plus tôt par Kylian Mbappé.

Les propos de Mbappé

Dans un entretien accordé à France Football, diffusé par extraits la semaine précédente, l’attaquant du Real Madrid comparait leurs trajectoires respectives : « Dembélé ? Mais il a toujours été vu comme un joueur de talent. Moi, j’ai toujours été vu comme l’élu. J’ai tout de suite été au top, très tôt. » Mbappé reconnaissait toutefois le parcours différent de son ancien coéquipier parisien, marqué par les blessures, avant de saluer sa capacité à s’être bien rattrapé.

La réponse de Dembélé

Interrogé sur Ligue 1+ à propos du Ballon d’Or, que Dembélé remet en jeu le 26 octobre à Londres, l’attaquant du PSG a repris à son compte le mot employé par Mbappé pour mieux s’en démarquer : « J’ai toujours été comme ça au fond de la classe, en train de travailler, dur. Je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai bossé, énormément. L’an dernier, j’ai été récompensé. »

Une rivalité sans accroc apparent

Quelques mois plus tôt, Mbappé affichait son soutien à Dembélé dans la course au Ballon d’Or face à Lamine Yamal, déclarant : « Moi, je voterais pour Dembélé. » Dembélé, de son côté, a régulièrement salué Mbappé en équipe de France, le décrivant comme un capitaine et un leader qui aide les jeunes. À trois semaines de la cérémonie de Londres, Dembélé mise sur la régularité qui lui a valu le sacre 2025, Mbappé sur une précocité qu’il revendique comme un trait distinctif de son parcours.