Ballon d’Or : contrairement à Mbappé, Dembélé refuse de se voir comme « l’élu »

Ousmane Dembélé ne se présente pas comme le favori de la course au Ballon d’Or 2026. L’attaquant du Paris Saint-Germain l’a affirmé dimanche 13 septembre, après le succès du club parisien à Brest (0-1), lors de la 4e journée de Ligue 1. Cette prise de parole intervient alors que plusieurs prétendants à la récompense, ou leurs proches, multiplient les déclarations publiques pour peser sur le vote du jury avant la cérémonie prévue le 26 octobre.

Interrogé sur ses chances de conserver son trophée, le joueur de 28 ans a insisté sur son parcours discret. « Je n’ai jamais été l’élu, mais j’ai beaucoup bossé », a-t-il confié, avant d’évoquer sa consécration de l’an dernier avec le club de la capitale. S’il devait rééditer sa performance cette année, l’attaquant rejoindrait un cercle restreint : aucun joueur n’a conservé son Ballon d’Or d’une édition sur l’autre depuis Cristiano Ronaldo, sacré consécutivement en 2016 et 2017.

Une pique adressée à Mbappé

Les propos de Dembélé résonnent comme une réponse à ceux de Kylian Mbappé. Le capitaine de l’équipe de France s’était confié quelques jours plus tôt à L’Équipe en des termes très différents : « J’ai toujours été vu comme l’élu ». Une formule qui tranche avec l’humilité affichée par son ancien coéquipier au PSG, et qui montre deux manières opposées d’aborder la même échéance.

Le buteur du Real Madrid n’a d’ailleurs jamais caché ses ambitions ces dernières semaines. En conférence de presse avant un match de Ligue des champions contre l’Inter Milan, il avait défendu son bilan statistique face à des concurrents jugés plus impliqués défensivement, arguant qu’il inscrivait davantage de buts qu’eux. Interrogé sur son propre vote, il avait répondu sobrement : « Pour moi ».

Le Real Madrid en ordre de bataille

Cette confiance affichée s’accompagne d’un soutien venu du banc madrilène. Fin août, l’entraîneur José Mourinho avait publiquement pris la défense de Mbappé, estimant que le trophée devait récompenser le meilleur joueur du monde et non uniquement le vainqueur du Mondial ou de la Ligue des champions. Une sortie qui s’ajoute à un climat déjà tendu autour de l’attribution du prix : un an plus tôt, une agence de communication avait été accusée d’avoir proposé une opération rémunérée destinée à soigner l’image de Dembélé auprès des votants, avant que ses représentants ne démentent toute implication.

Une liste de 30 noms pour une bataille ouverte

France Football a dévoilé le 8 septembre la liste des 30 nommés pour cette édition 2026. Outre Dembélé et Mbappé, elle inclut notamment Lamine Yamal, Harry Kane, Rodri et Michael Olise, parmi les profils les plus régulièrement cités par les observateurs. La cérémonie se tiendra pour la première fois à Londres plutôt qu’à Paris, un choix présenté comme un hommage à l’Anglais Stanley Matthews, premier lauréat du Ballon d’Or en 1956, à l’occasion des 70 ans du trophée.