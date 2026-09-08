Ballon d'or : écarté par Dembélé, Lamine Yamal rappelle son amitié avec Mbappé

Lamine Yamal ne figure pas dans le top 3 dévoilé par Ousmane Dembélé pour le Ballon d’or 2026. Interrogé sur cette absence, l’ailier du FC Barcelone a répondu par une pointe d’ironie visant l’attaquant du Paris Saint-Germain et son compatriote Kylian Mbappé.

Un trio de tête sans Yamal

Dans un entretien accordé à France Football, publié le jour même de la révélation des 30 nommés, Dembélé a livré son pronostic pour sa propre succession. « Mon top 3 ? Tout mélangé : Kvara, Harry Kane, qui a fait une très, très bonne saison, et je pense Kylian Mbappé », a-t-il déclaré, citant le Géorgien Khvicha Kvaratskhelia. Le tenant du titre a précisé ne jamais se positionner lui-même dans ce type de classement et a jugé le trophée promis à un joueur du PSG. Il a ensuite mentionné Michael Olise, Fabian Ruiz, Willian Pacho et Yamal comme des candidats possibles à ses yeux, sans les intégrer à son trio de tête.

La réplique de Yamal

Questionné sur cette omission, le joueur de 19 ans a d’abord tourné la situation en dérision. « C’est l’ami de Kylian, non ? », a-t-il lancé, avant d’assurer ne pas accorder d’importance particulière au classement personnel de son ancien coéquipier en sélection espoirs. Il s’est dit satisfait de sa saison et a évoqué les retrouvailles répétées entre l’Espagne et la France ces deux dernières années, suggérant que ce passif sportif pourrait expliquer une certaine froideur des deux Français à son égard, tout en insistant sur ses bonnes relations personnelles avec Dembélé.

Une pique adressée aussi à Mbappé

Le même jour, l’attaquant du Barça a visé Mbappé sur un autre sujet, celui de la nécessité de multiplier les prises de parole publiques pour défendre sa candidature au trophée. Il a affirmé ne pas compter se lancer dans une quelconque campagne d’auto-promotion, laissant entendre que d’autres joueurs procéderaient différemment. Sa saison, marquée par un triplé national avec le Barça (Liga, Coupe du Roi, Supercoupe d’Espagne), suffirait selon lui à parler d’elle-même.

Depuis l’arrivée de Mbappé au Real Madrid en juillet 2024, les équipes de Yamal ne l’ont jamais perdu face à lui en match à élimination directe, avec cinq confrontations et cinq victoires, dont un 5-4 retentissant en demi-finale de la Ligue des nations 2025. La cérémonie du Ballon d’or 2026 se tiendra le 26 octobre, une nouveauté puisque la remise du trophée quittera Paris pour Londres cette année.