Ballon d'Or : les propos de Kylian Mbappé provoquent une vague de critiques en France et en Espagne

Kylian Mbappé a déclenché une controverse après avoir affirmé, dans un entretien accordé à France Football publié le 11 septembre, n’avoir eu aucun rival à son niveau la saison passée. L’attaquant du Real Madrid a également revendiqué une place de favori pour le Ballon d’Or 2026, dont les trente nommés ont été dévoilés le lendemain.

Ces déclarations interviennent après une saison sans titre majeur pour le club madrilène. Interrogé sur ses chances face à des candidats comme Ousmane Dembélé ou Raphinha, le capitaine de l’équipe de France s’est appuyé sur son record de meilleur buteur de l’histoire de la Coupe du monde, avec 22 réalisations au total.

Ce qu’a dit Mbappé

Dans son entretien à France Football, l’attaquant s’est présenté comme le joueur le plus décisif de la saison écoulée, insistant sur son volume de buts marqués dans les rencontres à enjeu. Il a défini sa propre grille de lecture du trophée, réservé selon lui aux joueurs capables de sortir du lot par un registre exceptionnel, et non distribué à des profils qu’il juge ordinaires. Il a néanmoins concédé que le collectif compte, tout en rappelant la nature strictement individuelle de la récompense.

Le joueur du Real Madrid a également indiqué s’être déjà considéré, lors de certaines saisons antérieures, comme dominant sans partage sur la scène mondiale. Il a précisé qu’un sacre obtenu par un adversaire ne changerait rien à sa propre hiérarchie personnelle, tout en admettant l’intérêt narratif que ce type de distinction peut apporter à une carrière. Concernant les critiques sur son manque d’implication défensive, comparé à des joueurs comme Raphinha ou Dembélé, il a rétorqué que son apport offensif restait supérieur au leur. Sur le sacre de Dembélé la saison précédente, il a tenu des propos mesurés et respectueux. Il a enfin affirmé donner la priorité à la Ligue des champions avec le Real Madrid, tout en jugeant que la saison en cours représentait pour lui une occasion sérieuse de décrocher enfin le trophée.

Une avalanche de critiques en Espagne

En Catalogne, le quotidien Sport a jugé que Mbappé avait « oublié l’humilité » en réclamant ouvertement le trophée. Le journal El Nacional a de son côté qualifié l’attaquant français de joueur « le plus narcissique » à revendiquer la distinction. Le journaliste barcelonais Albert Ortega, d’El Confidencial, a estimé que Mbappé était « complètement perdu », avec un ego « aux anges », incapable de comprendre son échec collectif au Real Madrid.

Sur la Cadena SER, le journaliste Antonio Romero a pointé que les buts de Mbappé n’avaient débouché sur aucun titre majeur, l’accusant d’avoir privilégié son intérêt personnel lors de la seconde moitié de la saison dernière. Des sifflets ciblant directement l’attaquant ont par ailleurs été entendus au stade Santiago-Bernabéu, selon le journaliste Jesus Gallego.

Des critiques également en France

En France, l’ancien international Christophe Dugarry a qualifié la démarche de « puérile et pathétique », jugeant qu’un capitaine d’équipe nationale ne devrait pas réclamer publiquement une récompense individuelle. Son ancien coéquipier en Bleu, Samuel Umtiti, a également recadré Mbappé sur RMC, estimant qu’il n’appartient pas à un joueur de désigner lui-même le vainqueur du trophée. Le consultant Jérôme Rothen a de son côté jugé que personne ne considérait réellement Mbappé comme le meilleur joueur du monde au moment de ses déclarations.

Des soutiens dans le débat

Face à cette vague de critiques, l’ancien sélectionneur marocain Walid Regragui a pris la défense de l’attaquant sur Canal Football Club, saluant sa franchise plutôt que l’hypocrisie d’autres joueurs. Il a également souligné le caractère particulièrement ouvert de l’édition 2026 du Ballon d’Or, où plusieurs candidats disposent d’arguments solides. Le consultant Thierry Henry a pour sa part nuancé son propos, désignant Michael Olise comme son favori personnel tout en reconnaissant que Mbappé « la mérite ». La cérémonie du Ballon d’Or 2026 se tiendra le 26 octobre à Londres.