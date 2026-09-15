Bénin : 12 interpellations après le démantèlement d’un kiosque à Cotonou

Douze personnes ont été interpellées vendredi 11 septembre 2026 après le démantèlement d’un point clandestin de vente et de consommation de produits pharmaceutiques prohibés à Cotonou. L’opération a été menée par la patrouille du commissariat du 7ᵉ arrondissement dans le quartier Gbèwa.

Les policiers ont également saisi plusieurs plaquettes de produits psychotropes, quatre motos et un tricycle dont l’origine est jugée douteuse, selon les éléments communiqués sur l’opération.

Le tenancier et onze autres personnes interpellés

L’intervention policière faisait suite à des renseignements faisant état de l’existence d’un kiosque utilisé pour la commercialisation et la consommation de produits illicites. Arrivés sur place, les agents ont procédé à une intervention qui a conduit à l’interpellation du responsable des lieux.

Les produits découverts auraient été dissimulés parmi des paquets de cigarettes. Ils sont présentés comme des produits psychotropes communément appelés « Atinkinkouins ».

Onze autres personnes présentes sur les lieux ont également été conduites au commissariat. Elles sont soupçonnées d’avoir consommé des produits prohibés. À l’issue de l’opération, les douze personnes interpellées ont été placées en garde à vue, dans le cadre des vérifications et de la procédure engagée.

Les circonstances précises de l’approvisionnement du kiosque, ainsi que l’origine des engins saisis, devront être établies par l’enquête.

Une lutte renforcée contre les circuits clandestins

Cette intervention intervient alors que les services béninois multiplient les opérations contre les circuits de distribution illicite des produits pharmaceutiques. En juillet 2026, la Police républicaine avait annoncé le démantèlement d’une boutique clandestine de médicaments falsifiés à Ouando, à Porto-Novo. Cette opération avait permis la saisie d’environ 72 kilogrammes de produits pharmaceutiques falsifiés et l’interpellation d’un suspect.

Le contrôle de ces produits relève aussi des structures sanitaires compétentes. L’Agence nationale de contrôle de la qualité des produits de santé indique que ses services participent à la lutte contre la vente illicite et la circulation des médicaments de qualité inférieure, falsifiés ou contrefaits.

En juin 2026, l’Agence nationale de recouvrement des avoirs confisqués et saisis avait également procédé à la destruction de drogues et de médicaments issus de différentes saisies effectuées par les juridictions béninoises et la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET). L’opération menée à Gbèwa vient ainsi s’ajouter aux interventions engagées contre les points clandestins de distribution et de consommation de produits prohibés. Les douze personnes interpellées restent présumées innocentes jusqu’à l’issue de la procédure judiciaire.