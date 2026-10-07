Kim Jong Un félicite Poutine pour ses 74 ans et lui prédit la victoire en Ukraine

Le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un a félicité mercredi 7 octobre Vladimir Poutine pour son 74e anniversaire et lui a prédit la victoire en Ukraine. Dans un message publié par l’agence officielle KCNA, il affirme que la Russie remportera « certainement la victoire dans sa guerre juste et sacrée » et défendra sa souveraineté, ses intérêts de sécurité et son intégrité territoriale.

Depuis 2023, Kim promettait à Moscou son « soutien total et sa solidarité ». En juin 2024, Poutine s’est rendu à Pyongyang pour acter un pacte de défense mutuelle. En juillet 2025, Kim a assuré le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov d’un soutien « inconditionnel » et jugé la victoire de Moscou « certaine ». Selon les services de renseignement sud-coréens, environ 10 000 soldats nord-coréens ont participé à la guerre, et 2 000 y seraient morts. En décembre 2025, Poutine saluait une « amitié invincible » entre les deux pays.

Un message d’amitié et de soutien à la guerre

Le message de cette année reste dans le même cadre. Kim salue le « leadership remarquable et habile » du président russe, et place le pays parmi les grandes puissances. Il lui prête la « grande confiance » du peuple russe. Il a aussi promis de continuer à élargir le partenariat entre les deux pays et décrit la Russie comme une nation « fraternelle ». Ce n’est pas la première fois que Kim adresse ses vœux à Poutine. En 2024, Kim Jong Un l’appelait déjà « mon plus proche camarade ». Le dirigeant nord-coréen est devenu l’un des alliés les plus fidèles du Kremlin depuis le début du conflit.