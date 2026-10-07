Russie : les États-Unis appellent à quitter le pays après des soupçons de peste en Sibérie

Le décès d’une employée d’un institut anti-peste à Irkoutsk pousse les États-Unis à renforcer leurs recommandations sanitaires auprès de leurs ressortissants en Russie. En effet, les États-Unis appellent leurs ressortissants à quitter la Russie après le décès d’une employée d’un institut anti-peste à Irkoutsk

Hier mardi 6 octobre, l’ambassade des États-Unis à Moscou a publié une alerte après le décès d’une employée d’un institut spécialisé dans la lutte contre la peste. En effet, Washington appelle notamment ses ressortissants présents en Russie à suivre les consignes sanitaires locales et réitère sa recommandation de quitter le pays.

Selon le communiqué américain, les personnes présentes dans la région doivent éviter les établissements concernés et consulter rapidement un médecin en cas de fièvre ou de symptômes respiratoires. Par ailleurs, l’ambassade évoqu des informaetions faisant état de mises en quarantaine dans des hôpitaux après le décès. Par ailleurs, elle souligne, que les capacités du gouvernement américain à assister ses citoyens en Russie, particulièrement en dehors de Moscou, restent limitées.

Toutefois aucune confirmation publique ne permet à ce stade d’établir que la défunte était atteinte de la peste. Son décès a néanmoins alimenté les interrogations autour d’une possible présence de la maladie, dans une région où elle fait l’objet d’une surveillance particulière.

Pour rappel, l’Institut de recherche anti-peste d’Irkoutsk, consacré à la Sibérie et à l’Extrême-Orient, a été créé en 1934. Sa mission historique était notamment de surveiller et combattre les foyers de peste dans cette partie de l’ancienne URSS. La région compte par ailleurs des foyers naturels de peste chez certains animaux sauvages, même si les cas humains restent rares.

L’affaire a également suscité des réactions au plus haut niveau américain. Le secrétaire d’État Marco Rubio a demandé à Moscou de partager davantage d’informations sur la situation. De son côté, le président Donald Trump a indiqué qu’il comptait aborder le sujet lors d’un prochain échange téléphonique avec le président russe Vladimir Poutine.