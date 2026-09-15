Bénin : 18 restaurants de la Route des Pêches proposés aux opérateurs privés

Dix-huit restaurants construits par l’État béninois sur la Route des Pêches sont désormais proposés à l’exploitation commerciale par des opérateurs privés. L’avis à manifestation d’intérêt a été publié le 14 septembre 2026 par la commission chargée de leur commercialisation.

Le dispositif concerne des personnes physiques et morales, béninoises ou étrangères, qui souhaitent exploiter l’une de ces unités de restauration. Chaque candidat retenu pourra se voir attribuer un seul restaurant, conformément au cahier des charges élaboré par l’Agence nationale de gestion des marchés publics (ANaGeM).

Des conditions précises pour les candidats

L’appel est ouvert aux opérateurs disposant d’une structure régulièrement constituée ou s’engageant à créer une société de droit béninois avant la signature du contrat. Ils doivent aussi être à jour de leurs obligations fiscales et sociales et justifier d’une expérience dans la restauration, l’hôtellerie, les loisirs ou l’animation touristique.

Les candidats doivent également démontrer leurs capacités techniques, organisationnelles et financières pour aménager, équiper et exploiter durablement l’établissement sollicité. Les groupements d’entreprises sont autorisés, à condition de désigner un mandataire habilité.

Le dossier doit comporter une partie administrative et une partie technique. Les candidats devront présenter leur concept de restauration, leur clientèle cible, leur projet d’aménagement, leur organisation, leurs prévisions d’effectifs ainsi que leur dispositif en matière d’hygiène, de sécurité et de gestion des déchets.

Une caution de soumission remboursable est également prévue. Elle est fixée à 8 millions de FCFA pour les restaurants d’une capacité comprise entre 75 et 85 couverts et à 10 millions de FCFA au-delà de cette capacité.

Une sélection basée sur 100 points

La commission évaluera les candidatures sur une base de 100 points. L’expérience professionnelle compte pour 20 points, contre 22 points pour la qualité et la cohérence du concept de restauration. Le projet d’aménagement et d’équipement représente 15 points, le plan d’exploitation 10 points et la création d’emplois 15 points.

La contribution au développement touristique, à la promotion du patrimoine et de la gastronomie béninoise compte pour 9 points. La démarche qualité, l’hygiène, la sécurité et la gestion environnementale représentent également 9 points.

Pour être retenu, un candidat devra obtenir au moins 70 points sur 100, sans note éliminatoire sur les critères soumis à un seuil minimal. En cas d’égalité, la commission donnera priorité à la qualité du concept, à la création d’emplois locaux et à l’antériorité du dépôt.

Dépôt des dossiers jusqu’au 13 octobre

Les dossiers doivent être transmis en un seul fichier PDF à l’adresse électronique indiquée par la commission, avec pour objet « Manifestation d’intérêt – Exploitation des restaurants de la Route des Pêches ». La date limite est fixée au 13 octobre 2026 à 17h30, heure de Cotonou.

Une séance d’information et une visite facultative des sites sont prévues les 21 et 22 septembre 2026. L’examen des propositions doit se dérouler du 15 octobre au 15 novembre, avant la publication de la liste provisoire le 15 novembre. La liste définitive des attributaires est annoncée pour le 1er décembre 2026.

Cette opération complète les aménagements engagés sur la Route des Pêches pour renforcer la vocation touristique du littoral béninois. Le projet de phase 2 prévoit plusieurs axes routiers et bretelles entre Abomey-Calavi et Ouidah, avec un coût estimatif de 84 milliards de FCFA selon le ministère du Cadre de Vie et des Transports.