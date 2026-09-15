Bénin : 3 morts et 8 blessés après l'effondrement d'un château d'eau du projet CoSo à Ouaké

L’effondrement d’un château d’eau en cours de construction a fait trois morts et huit blessés dans la localité de Wakité, commune de Ouaké, dans le département de la Donga. L’accident est survenu dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 septembre 2026, d’après le bilan provisoire établi par les équipes de secours.

Le bilan des secours

L’intervention des équipes d’urgence a permis de dégager les dépouilles des trois victimes retrouvées sous les décombres. Parmi les huit blessés recensés, un cas jugé critique a nécessité un transfert immédiat au Centre Hospitalier Départemental (CHD) de la Donga. Les sept autres personnes touchées, présentant elles aussi des blessures sévères, bénéficient actuellement d’une prise en charge médicale au sein des établissements de santé de la zone. Les opérations de sauvetage, engagées dès la découverte du sinistre, ont permis de localiser et de dégager toutes les personnes qui se trouvaient piégées sous les ruines de l’ouvrage.

Une infrastructure liée au projet CoSo

La structure effondrée correspondait à un point d’eau à usage multiple, en cours de réalisation pour le compte du Projet de Cohésion Sociale (CoSo). Cette initiative régionale, financée par la Banque mondiale, vise à renforcer l’accès aux services sociaux de base et aux infrastructures hydrauliques dans les zones concernées, dont celle de Wakité. L’accident serait survenu alors que le chantier était toujours actif, sans que les circonstances techniques de l’effondrement ne soient pour l’instant établies.

La commune de Ouaké compte plus de 109 000 habitants selon le dernier recensement disponible en 2024 et fait partie des quatre communes du département de la Donga, aux côtés de Djougou, Copargo et Bassila. Djougou, chef-lieu du département, se situe à plus de 460 kilomètres de Cotonou – une caractéristique que le projet CoSo entend justement compenser en renforçant les infrastructures et la présence des services publics dans le nord du Bénin. Les causes précises restent à déterminer et pourraient faire l’objet d’une enquête.