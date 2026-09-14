Bénin : 5 ans de prison pour l’homme qui avait attiré une fillette avec des biscuits

La CRIET a condamné à cinq ans de prison ferme un homme poursuivi pour avoir agressé sexuellement une fillette de 7 ans à Cotonou. Le verdict, rapporté par Libre Express, intervient dans une affaire où l’accusé aurait approché l’enfant en lui proposant des biscuits avant de commettre les faits.

La victime, âgée de sept ans au moment des faits, avait été prise pour cible alors qu’elle se trouvait dans son environnement habituel. Selon les éléments rapportés par Libre Express, l’homme aurait utilisé cette offre de nourriture pour établir un contact avec l’enfant avant l’agression.

Cinq ans de prison ferme

La juridiction spéciale a retenu la responsabilité pénale du prévenu et prononcé une peine de cinq années d’emprisonnement ferme. Les circonstances précises de l’audience et les éventuelles condamnations complémentaires ne sont pas détaillées dans les informations accessibles.

L’affaire rappelle que les infractions sexuelles commises contre des mineurs font l’objet de poursuites devant les juridictions béninoises. La CRIET est une juridiction spéciale à compétence nationale, selon le ministère de la Justice et de la Législation.