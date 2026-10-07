Bénin : Intégralité des nominations du conseil des ministres du 7 octobre

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 7 octobre 2026 sous la présidence du chef de l’État. Plusieurs nominations ont été prononcées au titre des mesures individuelles. Retrouvez ci-dessous la liste des personnes nommées et les postes concernés.
Membres du Conseil de Régulation :
Monsieur Coovi Hervé GUEDEGBE
Madame Irmine Yolande S. SODOGANDJI
Madame Marie Hortense DOTOU SANGARE
Monsieur Alain AHOUNOU
Monsieur Ahmed Dooguy KORA
Au Ministère des Affaires Etrangères, en charge de l’Intégration des Afro-descendants
Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin en France
Monsieur Babalola Jean-Michel Hervé ABIMBOLA
Directeur de Cabinet
Monsieur Jocelyn FLENON
Conseillère technique chargée de la Recherche appliquée et de la Prospective
Madame Ella ABATHAN
Conseiller technique à la Coopération et aux Partenariats stratégiques
Monsieur Laurindo de CHACUS
- Au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique
Directeur de Cabinet
Monsieur Yacoubou AMADOU
- Au ministère de la Défense nationale
Directeur de cabinet
Général de brigade Abdoul-Baki SANNI BACHABI
Secrétaire général du Ministère
Colonel major Sourou Mathias ALIZANNON
Directeur du Matériel des Armées
Colonel K. A. Serges ADEGNIKA
Directeur central du Génie des Armées
Colonel Philippe Néri ALI
Directeur du Renseignement militaire
Colonel Damien Eudes Patrick MAGNON
Directeur central du Service du Commissariat des Armées
Intendant militaire de 1ère classe Koffi Hervé Bertrand DOSSOU YOVO
Directeur central du Service de Santé des Armées
Médecin colonel major Togbédji Richard DAHOUE
Directeur de l’Organisation et du Personnel des Armées
Intendant militaire de 1ère classe Mohamed IDRISSOU
Directeur central des Systèmes d’Information et de Communication des Armées
Lieutenant-colonel Saturnin Sourou HOUNTON
Directeur des Ecoles et Sports
Colonel Toussaint GBESSEMEHLAN
Conseiller technique aux Infrastructures et aux Domaines militaires
Colonel major Célestin Z. LOKO
Conseiller technique aux Affaires maritimes et à la Lutte contre la Piraterie
Capitaine de Vaisseau Mensah Virgile DADO
- Au Ministère du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement privé
Directeur de Cabinet
Monsieur Wilfried TAMEGNON
Secrétaire général du Ministère
Monsieur Eric Kader GBIAN
Directeur général de l’Industrie, de l’Investissement privé et du Climat des Affaires
Monsieur Moubarack SOUMANOU
Directeur général du Commerce extérieur et de l’Intégration économique
Madame Ludmila AZO
Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Ghislain Fidèle Sènan de SOUZA
Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances
Monsieur Julien MITOKPE
Directeur de la Transformation digitale et de l’Innovation
Madame Aurélie TCHOUGBE
Conseiller technique Juridique
Monsieur Raoul BOSSA
Conseiller technique à la Structuration des Projets
Monsieur Kekeli KODJO
Conseiller technique au Commerce extérieur
Monsieur Fousseini GOMINA