Bénin : Intégralité des nominations du conseil des ministres du 7 octobre

Le Conseil des ministres s’est réuni ce mercredi 7 octobre 2026 sous la présidence du chef de l’État. Plusieurs nominations ont été prononcées au titre des mesures individuelles. Retrouvez ci-dessous la liste des personnes nommées et les postes concernés.

Membres du Conseil de Régulation :

Monsieur Coovi Hervé GUEDEGBE

Madame Irmine Yolande S. SODOGANDJI

Madame Marie Hortense DOTOU SANGARE

Monsieur Alain AHOUNOU

Monsieur Ahmed Dooguy KORA

Au Ministère des Affaires Etrangères, en charge de l’Intégration des Afro-descendants

Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République du Bénin en France

Monsieur Babalola Jean-Michel Hervé ABIMBOLA

Directeur de Cabinet

Monsieur Jocelyn FLENON

Conseillère technique chargée de la Recherche appliquée et de la Prospective

Madame Ella ABATHAN

Conseiller technique à la Coopération et aux Partenariats stratégiques

Monsieur Laurindo de CHACUS

Au Ministère de l’Intérieur et de la Sécurité publique

Directeur de Cabinet

Monsieur Yacoubou AMADOU

Au ministère de la Défense nationale

Directeur de cabinet

Général de brigade Abdoul-Baki SANNI BACHABI

Secrétaire général du Ministère

Colonel major Sourou Mathias ALIZANNON

Directeur du Matériel des Armées

Colonel K. A. Serges ADEGNIKA

Directeur central du Génie des Armées

Colonel Philippe Néri ALI

Directeur du Renseignement militaire

Colonel Damien Eudes Patrick MAGNON

Directeur central du Service du Commissariat des Armées

Intendant militaire de 1ère classe Koffi Hervé Bertrand DOSSOU YOVO

Directeur central du Service de Santé des Armées

Médecin colonel major Togbédji Richard DAHOUE

Directeur de l’Organisation et du Personnel des Armées

Intendant militaire de 1ère classe Mohamed IDRISSOU

Directeur central des Systèmes d’Information et de Communication des Armées

Lieutenant-colonel Saturnin Sourou HOUNTON

Directeur des Ecoles et Sports

Colonel Toussaint GBESSEMEHLAN

Conseiller technique aux Infrastructures et aux Domaines militaires

Colonel major Célestin Z. LOKO

Conseiller technique aux Affaires maritimes et à la Lutte contre la Piraterie

Capitaine de Vaisseau Mensah Virgile DADO

Au Ministère du Tourisme et du Commerce extérieur, en charge de l’Industrie et de la Promotion de l’Investissement privé

Directeur de Cabinet

Monsieur Wilfried TAMEGNON

Secrétaire général du Ministère

Monsieur Eric Kader GBIAN

Directeur général de l’Industrie, de l’Investissement privé et du Climat des Affaires

Monsieur Moubarack SOUMANOU

Directeur général du Commerce extérieur et de l’Intégration économique

Madame Ludmila AZO

Directeur de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Ghislain Fidèle Sènan de SOUZA

Directeur adjoint de la Planification, de l’Administration et des Finances

Monsieur Julien MITOKPE

Directeur de la Transformation digitale et de l’Innovation

Madame Aurélie TCHOUGBE

Conseiller technique Juridique

Monsieur Raoul BOSSA

Conseiller technique à la Structuration des Projets

Monsieur Kekeli KODJO

Conseiller technique au Commerce extérieur

Monsieur Fousseini GOMINA