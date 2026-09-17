Bénin : 722 douaniers affectés par la Direction générale des Douanes (Liste complète)

La Direction générale des Douanes a procédé à l’affectation de 722 douaniers au Bénin. La décision concerne plusieurs agents de l’administration douanière, dont les nouvelles destinations sont détaillées dans une liste publiée le 17 septembre 2026. Liste complète

Cette opération constitue le principal objet de la décision prise par la hiérarchie de la Douane. Les agents concernés sont appelés à rejoindre les différents postes et services qui leur ont été attribués.

722 agents concernés par les nouvelles affectations

La liste publiée par la Direction générale des Douanes recense les 722 agents concernés par ce mouvement. Elle précise, pour chacun d’eux, les éléments permettant d’identifier sa nouvelle affectation.

Le redéploiement intervient au sein de l’administration douanière, qui dispose de plusieurs structures et unités réparties sur le territoire national. Les agents affectés devront ainsi prendre service dans leurs nouvelles positions conformément aux dispositions arrêtées par la Direction générale.

Aucune autre mesure ne doit être déduite de cette liste au-delà de ce qu’elle établit. Le document porte sur l’affectation des agents concernés et constitue la base de leur nouvelle répartition administrative.

Une décision qui concerne l’administration douanière

La Direction générale des Douanes assure plusieurs missions liées au contrôle des échanges commerciaux et à la surveillance du territoire douanier. Elle intervient aussi dans la perception des droits et taxes sur les marchandises entrant ou sortant du pays.

Ces missions reposent sur un réseau de bureaux, de postes et d’unités opérationnelles. Les affectations de personnel permettent à l’administration de répartir ses agents entre ces différentes structures selon les décisions prises par sa hiérarchie.

Le mouvement de 722 agents doit donc être distingué des autres opérations conduites par la Douane, telles que les recrutements, les mutations ou les réformes liées à la digitalisation des procédures.

La liste complète des agents publiée

Les noms des 722 douaniers concernés figurent dans le document d’affectation rendu public par la Direction générale des Douanes. Les agents peuvent y vérifier leur nouvelle destination administrative et les indications relatives à leur prise de service.

Cette publication intervient alors que la Douane béninoise poursuit la modernisation de ses procédures. Parmi les outils déployés figure Customs Webb, une plateforme qui permet la dématérialisation de plusieurs formalités douanières. Selon des données publiées par La Nation, les recettes douanières sont passées de 355 milliards de francs CFA en 2020 à 722 milliards en 2024.

Ce chiffre concerne les recettes de l’administration et ne constitue pas un élément de justification de la présente décision d’affectation. La mesure publiée porte spécifiquement sur les 722 agents désormais répartis dans leurs nouvelles unités.