Bénin : à la Marina, Wadagni et le bureau du Parlement échangent sur les priorités de l’État

Le président Romuald Wadagni a reçu vendredi 11 septembre 2026, au Palais de la Marina, le bureau de l’Assemblée nationale conduit par son président, Joseph Djogbénou. Les échanges ont porté sur l’activité parlementaire, les prochaines échéances institutionnelles ainsi que plusieurs questions nationales et internationales.

La rencontre a permis aux membres du bureau de présenter au chef de l’État un point sur les travaux législatifs conduits par l’institution. À l’issue de l’audience, Joseph Djogbénou a également fait état de la volonté du Parlement de poursuivre les échanges avec l’exécutif sur les principaux dossiers intéressant le pays.

Cette audience intervient deux jours après une étape budgétaire importante pour l’institution parlementaire. Le 9 septembre, les députés ont approuvé à l’unanimité le budget de l’Assemblée nationale pour l’exercice 2027. L’enveloppe a été arrêtée à 31 641 329 965 FCFA, contre 33 085 700 909 FCFA pour le budget initial de 2026, soit une diminution de 4,37 %.

À l’occasion de l’audience du 11 septembre au Palais de la Marina, Joseph Djogbénou a présenté cette séquence budgétaire comme une étape permettant au Parlement de disposer des moyens nécessaires à l’exercice de ses missions. Il a également évoqué la prochaine session ordinaire de l’année 2026, appelée à examiner le projet de budget général de l’État pour 2027.

Djogbénou appelle à maintenir le dialogue institutionnel

Le président de l’Assemblée nationale a insisté sur la nécessité de maintenir des échanges réguliers entre les institutions de la République. Selon lui, les responsabilités peuvent être différentes, mais elles doivent converger vers les préoccupations communes du pays.

« Il n’y a qu’un seul État », a déclaré Joseph Djogbénou, pour résumer sa conception de cette coopération institutionnelle. Il a cité parmi les sujets devant continuer à mobiliser les autorités le vivre-ensemble, les besoins essentiels des populations ainsi que la situation des jeunes, des femmes et des personnes vulnérables.

Le président du Parlement a aussi salué les réformes engagées par le gouvernement et les actions conduites au bénéfice des communautés. Il a exprimé la disponibilité de l’Assemblée nationale à poursuivre son travail sur les différents dossiers relevant de ses compétences.

Une nouvelle échéance parlementaire se prépare

La rencontre intervient alors que le calendrier parlementaire entre dans une phase importante. Après l’adoption de son propre budget, l’Assemblée nationale doit se préparer à l’examen du budget de l’État pour 2027 lors de sa prochaine session ordinaire.

Les échanges entre le chef de l’État et le bureau du Parlement prennent ainsi place dans une période où plusieurs décisions institutionnelles doivent être préparées. Pour Joseph Djogbénou, cette concertation doit permettre aux différentes institutions de travailler de manière coordonnée tout en conservant leurs prérogatives respectives.