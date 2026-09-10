Bénin : voici les caractéristiques du chantier routier Sètto-Dassa

Les travaux de reconstruction de l’axe Sètto-Dassa-Zoumè ont été officiellement lancés mercredi 9 septembre 2026 à Dassa-Zoumè, dans le cadre de la modernisation du corridor Cotonou-Niamey. Le projet prévoit une route en 2×2 voies, plusieurs ouvrages hydrauliques et un nouveau pont sur le fleuve Zou.

Le tronçon concerné couvre environ 39 kilomètres entre Sètto et Dassa-Zoumè. Selon les données présentées par La Nation, la reconstruction porte sur 38,114 km de chaussée, tandis que le dossier de préqualification du projet retient une section de 39,45 km. Cette différence correspond aux périmètres techniques retenus selon les documents du chantier.

La principale caractéristique du projet reste le passage de la route en 2×2 voies. L’aménagement doit permettre d’augmenter la capacité de circulation sur cette portion de la RNIE2 et de réduire les contraintes liées au trafic des poids lourds.

Le chantier comprend aussi 61 dalots, environ 15 kilomètres de caniveaux et 34 kilomètres de fossés latéraux, destinés à améliorer l’évacuation des eaux. Un nouvel ouvrage sera construit sur le Zou. D’après les caractéristiques techniques communiquées par La Nation, ce pont mesurera 67,7 mètres, avec trois travées en béton armé.

Une gare de péage moderne est également prévue. Elle devra prendre en compte les différents types de véhicules. Le projet prévoit aussi l’aménagement d’une intersection spécifique sur l’axe.

La sécurité intégrée aux aménagements

La sécurité routière constitue un volet important du chantier. Le projet vise une infrastructure classée trois étoiles selon les critères de sécurité retenus. Pendant les travaux, des dispositifs de signalisation temporaire, des déviations matérialisées et des limitations de vitesse doivent être mis en place.

L’accès aux habitations, aux écoles, aux marchés et aux lieux de culte devra également être maintenu pendant l’exécution du chantier. Les autorités ont demandé une attention particulière à la sécurité des travailleurs, des usagers et des riverains.

Le projet ne se limite pas à la construction de la chaussée. Le programme prévoit aussi des actions sur le contrôle technique, le pesage des véhicules, l’immatriculation, le renouvellement du parc automobile et la professionnalisation des transporteurs et conducteurs. Un volet consacré à l’emploi et à l’entrepreneuriat doit également accompagner des jeunes dans des secteurs comme la mécanique automobile et l’agro-industrie.

Un maillon du corridor vers le Niger

Sètto-Dassa constitue une section de la RNIE2 reliant Cotonou à Dassa-Zoumè avant la poursuite de l’axe vers le nord et le Niger. Le projet global concerne la reconstruction en 2×2 voies de l’itinéraire Cotonou-Allada-Bohicon-Dassa-Zoumè, long d’environ 207 kilomètres.

Le MCA-Bénin Régional indique que son Projet Infrastructure du Corridor vise à améliorer la praticabilité de l’axe Cotonou-Niamey, à réduire les coûts et les temps de transport des marchandises. Le programme comprend aussi la réhabilitation de la section Bohicon-Dassa sur 83 kilomètres. Le financement global du Compact régional atteint 291 millions de dollars, dont 202 millions apportés par les États-Unis à travers le Millennium Challenge Corporation et 89 millions par le Bénin.