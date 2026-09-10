Bénin : une affaire de vol mène la police vers plusieurs biens suspects à Pahou

Trois personnes soupçonnées de recel ont été interpellées le 6 septembre 2026 à Pahou, dans la commune de Ouidah, après une enquête déclenchée par une affaire présumée de vol d’ustensiles de cuisine. Les policiers ont retrouvé dans leurs chambres plusieurs catégories de matériels dont l’origine doit encore être établie.

L’intervention du commissariat de l’arrondissement de Pahou a commencé après l’interpellation d’un premier suspect, soupçonné d’avoir participé au vol commis au préjudice d’une directrice d’école résidant dans la localité.

Des portes, marmites et groupes électrogènes saisis

Les informations recueillies lors de l’audition du premier mis en cause ont orienté les enquêteurs vers le quartier Pahou-Centre. Une équipe de police s’y est rendue pour vérifier les indications obtenues et identifier d’éventuels complices.

Trois autres personnes ont alors été interpellées. Les perquisitions effectuées dans les pièces qu’elles occupaient ont permis de récupérer plusieurs objets.

Le lot comprend des portes et des éléments de grillage métallique, des marmites, des groupes électrogènes, des moto-pompes, un vélo ainsi qu’une bouteille de gaz. La quantité exacte de chaque catégorie de matériel n’a pas été précisée.

Selon les premières constatations rapportées par les services de sécurité, une partie de ces biens pourrait provenir de vols commis antérieurement. Cette hypothèse devra être confirmée par les investigations et l’identification éventuelle des propriétaires.

Les suspects auraient expliqué aux enquêteurs avoir acheté certains objets auprès de plusieurs vendeurs. Les identités de ces personnes ne seraient pas encore établies.

L’enquête doit déterminer l’origine des biens

Les policiers poursuivent leurs investigations afin de retracer la provenance du matériel récupéré. L’objectif est également de rechercher d’éventuelles victimes et de déterminer le rôle joué par chacune des personnes interpellées.

Les trois suspects ont été placés en garde à vue pour les besoins de la procédure. Leur culpabilité ne peut être considérée comme établie à ce stade et dépendra des suites données par les autorités judiciaires.

Cette nouvelle opération intervient moins d’un mois après une autre enquête conduite par le même commissariat à Pahou. Le 21 août 2026, quatre personnes avaient été interpellées dans une affaire portant sur le vol avec violence d’une moto Bajaj et son recel présumé. Deux suspects étaient présentés comme les auteurs du vol et deux autres comme des receleurs présumés.

Pahou, une zone déjà ciblée par des enquêtes sur le recel

Les opérations menées récemment dans cette partie du département de l’Atlantique montrent que les investigations de la Police républicaine ne portent pas uniquement sur les auteurs présumés des vols. Les enquêteurs cherchent aussi à identifier les personnes susceptibles de recevoir, conserver ou remettre en circulation les biens issus de ces infractions.

Dans l’affaire du 21 août, les investigations avaient conduit les policiers de Pahou jusqu’à Cotonou, où deux personnes soupçonnées de recel avaient été interpellées, selon les informations rapportées par la Police républicaine.

Pour le dossier du 6 septembre, les enquêteurs devront désormais établir si les objets retrouvés à Pahou proviennent d’un ou de plusieurs vols et si les personnes interpellées avaient connaissance de leur origine. Les éventuelles victimes pourront également contribuer à l’identification du matériel récupéré.