Bénin : Aimé Agbokou placé en détention provisoire à la CRIET

Aimé Agbokou a été placé en détention provisoire après sa présentation devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET), selon les informations rapportées par Libre Express le 15 septembre 2026. L’activiste politique avait été interpellé quelques jours plus tôt à son domicile à Abomey-Calavi.

La procédure judiciaire marque une nouvelle étape dans une affaire dont les premiers éléments étaient jusque-là peu documentés publiquement. Les faits visés par la justice portent, selon les informations disponibles, sur des contenus diffusés sur les réseaux sociaux.

Une interpellation à Abomey-Calavi

Aimé Agbokou avait été interpellé le mardi 8 septembre 2026 à son domicile, à Abomey-Calavi. Des agents du Centre national d’investigations numériques (CNIN) se seraient rendus sur place avant de le conduire à Sodjèatinmin, où il avait été placé en garde à vue.

À ce stade de la procédure, les autorités n’avaient pas encore communiqué publiquement le détail des charges. Plusieurs médias avaient toutefois rapporté que certaines publications de l’activiste sur les réseaux sociaux pourraient être concernées par les investigations.

Avant son arrestation, Agbokou avait également publié un message sur Facebook dans lequel il disait craindre pour sa sécurité. Cette publication remontait au 1er septembre, soit environ une semaine avant son interpellation. Aucun lien officiel entre ce message et la procédure judiciaire n’a été établi.

Le dossier arrive devant la CRIET

La présentation de l’activiste devant la juridiction spécialisée a désormais débouché sur son placement en détention provisoire. Cette décision intervient alors que les éléments précis retenus contre lui restent à apprécier dans le cadre de la procédure judiciaire.