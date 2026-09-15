Bénin : cinq suspects arrêtés pour cambriolages à Djèrègbé

Cinq personnes ont été interpellées dans la nuit du lundi 14 au mardi 15 septembre 2026 à Djèrègbé, dans la commune de Sèmè-Podji, pour des faits présumés de cambriolage. Les policiers ont retrouvé sur elles un cric, 94 trousseaux de clés et plusieurs outils susceptibles d’être utilisés pour forcer des accès.

L’opération du commissariat de l’arrondissement de Djèrègbé intervient après plusieurs signalements concernant des cambriolages de maisons et de chantiers. Selon les éléments communiqués, une surveillance menée avec l’appui de personnes de la localité a permis aux policiers de surprendre les suspects pendant leurs déplacements nocturnes.

94 trousseaux de clés retrouvés

La fouille effectuée lors de l’interpellation a permis de récupérer un sac contenant 94 trousseaux de clés, ainsi que des tournevis et un cric. Ces objets ont été placés sous scellés dans le cadre de l’enquête.

Les cinq individus sont soupçonnés d’avoir préparé ou participé à des opérations de cambriolage. La présence des outils et du grand nombre de clés devra toutefois être mise en relation avec les autres éléments recueillis par les enquêteurs avant toute conclusion sur leur rôle exact.

Les investigations se poursuivent pour déterminer l’origine du matériel retrouvé et établir les éventuelles connexions entre les suspects et les cambriolages signalés dans le secteur.

Des biens retrouvés lors des perquisitions

Les policiers ont ensuite effectué des perquisitions aux domiciles des personnes interpellées. Plusieurs objets qui pourraient provenir de cambriolages antérieurs y ont été découverts.

Le butin présumé comprend des téléviseurs, des caméras de surveillance, des panneaux solaires, des bouteilles de gaz, des bijoux et des groupes électrogènes. Divers appareils électroménagers figurent également parmi les biens retrouvés.

Ces saisies doivent permettre aux enquêteurs de rechercher d’éventuels propriétaires et de rapprocher les objets des plaintes enregistrées pour des vols dans les maisons et les chantiers. Les cinq suspects ont été placés en garde à vue au commissariat de l’arrondissement de Djèrègbé. Ils doivent être présentés au procureur de la République à l’issue des diligences prévues par la procédure.

La police renforce les opérations contre les cambriolages

Cette intervention intervient alors que la Police républicaine mène plusieurs opérations contre les réseaux soupçonnés de vols et de cambriolages dans le département de l’Ouémé.

En juin 2026, le commissariat du 1er arrondissement de Porto-Novo avait ainsi démantelé un réseau impliqué dans des vols de motos et des cambriolages. L’enquête avait conduit à l’interpellation de plusieurs complices présumés ainsi que d’un receleur à hauteur de Djrègbé.

En juillet, deux autres suspects avaient été arrêtés à Porto-Novo dans le cadre d’une enquête sur une série de cambriolages. Les policiers avaient alors saisi du matériel utilisé pour pénétrer dans une boutique. À Djèrègbé, les investigations devront désormais établir si les cinq personnes interpellées constituent un groupe organisé et déterminer leur éventuelle implication dans les vols recensés dans la zone. Les suspects restent présumés innocents jusqu’à une décision de justice.