Bénin : Édouard Ouin-Ouro prend une nouvelle fonction au Sénat

Édouard Ouin-Ouro est nommé administrateur du travail au Sénat du Bénin par un arrêté signé le 8 septembre 2026 à Cotonou. La décision, prise par le président du Sénat Patrice Talon, vise à assurer le fonctionnement administratif et financier courant de la nouvelle institution durant sa phase de mise en place.

L’arrêté n°2026/092/SENAT/PT précise que cette nomination intervient « jusqu’à l’adoption du Règlement administratif du Sénat et à la mise en place des organes du Secrétariat général du Sénat ». Le texte indique également que la décision a été prise après consultation du Bureau du Sénat, en raison de l’urgence et des nécessités de service.

Une fonction transitoire pour l’administration du Sénat

Administrateur du travail, Édouard Ouin-Ouro aura ainsi la charge des tâches administratives et financières courantes nécessaires au fonctionnement de la chambre haute du Parlement.

La durée de cette mission est liée à deux étapes institutionnelles : l’adoption du règlement administratif du Sénat et l’installation des organes de son Secrétariat général. L’arrêté ne fixe donc pas de date précise de fin à cette nomination.

Cette mesure intervient alors que l’administration du Sénat est encore en phase de structuration. La Constitution révisée en décembre 2025 prévoit que la nouvelle institution dispose de sa propre administration et bénéficie de l’autonomie de gestion.

Le Sénat poursuit sa mise en place

La nomination d’Édouard Ouin-Ouro intervient quelques semaines après l’installation officielle du Sénat. Les membres de la première mandature ont été installés le 30 juillet 2026. Le 6 août, les sénateurs ont ensuite élu leur Bureau à Porto-Novo.

Patrice Talon a été élu président du Sénat pour un mandat de cinq ans. Louis Gbèhounou Vlavonou occupe le poste de vice-président, tandis qu’Alassane Seidou a été élu rapporteur.

La création de cette chambre haute découle de la révision constitutionnelle adoptée le 17 décembre 2025. La nouvelle architecture institutionnelle prévoit un Sénat composé de membres de droit et de membres désignés, avec un minimum de 25 membres.

Le Sénat dispose aussi de compétences spécifiques dans le processus législatif. Les lois constitutionnelles, électorales ainsi que celles relatives à l’organisation et aux activités des partis politiques doivent être soumises à son avis de non-objection avant leur promulgation.

Avec la nomination d’un administrateur chargé des affaires courantes, la nouvelle institution engage donc une étape supplémentaire dans la construction de son dispositif administratif, avant la mise en place complète de son Secrétariat général.