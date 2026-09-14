Bénin : la rentrée 2026-2027 lancée avec un appel aux mathématiques

La nouvelle année scolaire et académique 2026-2027 a officiellement démarré ce lundi 14 septembre 2026 au Bénin. Le lancement national a été effectué au Complexe scolaire Sikè Nord à Cotonou, en présence des trois ministres chargés des différents ordres d’enseignement.

Les ministres Armand Kuyema Natta, Adéyèmi Clément Kouchadé et Sèdami Medegan Fagla ont marqué cette reprise par une tournée dans plusieurs établissements de la capitale. Leur message a porté sur l’assiduité des apprenants, l’engagement des enseignants et la place des disciplines scientifiques dans la formation.

Les mathématiques placées parmi les priorités

Après la cérémonie de lancement à Sikè Nord, la délégation gouvernementale s’est rendue au Lycée Coulibaly, au Collège privé Notre-Dame, au Collège public de Gbégamey puis à l’INMES.

Dans ces différents établissements, les membres du gouvernement ont appelé les élèves à accorder une attention particulière aux mathématiques et aux autres matières scientifiques. Ils ont aussi demandé aux enseignants de renforcer l’encadrement pédagogique et leur disponibilité auprès des apprenants.

« Les mathématiques ne sont pas difficiles. Mettez le paquet là. Filles comme garçons, nous vous exhortons à privilégier les mathématiques et, en général, les matières scientifiques », a déclaré la délégation ministérielle.

Les parents ont également été associés à cet effort. Le gouvernement les encourage à suivre le travail scolaire de leurs enfants à domicile, avec une attention particulière accordée aux exercices de mathématiques.

Cette orientation rejoint les priorités retenues lors du séminaire national consacré à la préparation de la rentrée 2026-2027. Organisées les 20 et 21 juillet à Cotonou, ces assises du Conseil national de l’éducation avaient abouti à 15 recommandations concernant la qualité des enseignements, les infrastructures, les ressources humaines et la formation technique.

Les élèves ont repris les cours

Au Complexe scolaire Sikè Nord, les élèves ont rejoint leurs salles après l’exécution de l’hymne national. Les membres du gouvernement ont ensuite effectué des passages dans plusieurs classes pour échanger avec les apprenants et les enseignants.

Cette rentrée intervient après plusieurs mesures annoncées par l’État pour accompagner les familles. Le gouvernement a prévu près de 30 milliards de FCFA pour différentes actions sociales liées à la rentrée scolaire et universitaire 2026-2027. Ces mesures concernent entre autres les cantines scolaires, les bourses, le transport universitaire, la restauration, le logement et certaines infrastructures.

Le gouvernement a aussi décidé la gratuité des frais de scolarité pour toutes les filles inscrites dans l’enseignement secondaire général et technique public à partir de cette rentrée. Une enveloppe de 20 milliards de FCFA a également été annoncée pour accélérer l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans les établissements publics qui en sont dépourvus.

Trois ordres d’enseignement concernés

Le lancement de ce lundi a réuni les responsables des enseignements maternel et primaire, secondaire ainsi que supérieur et de la formation technique. Cette coordination intervient alors que le Conseil national de l’éducation avait insisté, lors de ses travaux préparatoires, sur la nécessité d’améliorer la coordination entre les différents niveaux du système éducatif.

Pour cette année 2026-2027, les autorités veulent ainsi renforcer le suivi pédagogique, soutenir les apprenants et développer davantage les compétences scientifiques et techniques. Les inscriptions dans les Centres de formation professionnelle et d’apprentissage publics restent d’ailleurs ouvertes jusqu’au 25 septembre, pour une rentrée prévue le 28 septembre 2026.