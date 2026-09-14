Bénin : le CES prépare son premier avis sur l’état économique et social

Le Conseil économique et social (CES) ouvre ce mardi 15 septembre 2026, à Cotonou, sa deuxième session ordinaire de l’année. Pendant trente jours, les conseillers examineront plusieurs dossiers économiques et sociaux, avec un rendez-vous inédit : l’adoption du premier avis de l’institution sur l’état économique et social du Bénin.

Prévue jusqu’au 14 octobre, cette session intervient moins de deux mois après l’installation de la huitième mandature du CES. Elle sera conduite sous la présidence d’Abdoulaye Bio Tchané, élu à la tête de l’institution le 22 juillet 2026 avec 21 voix sur 21.

Un premier avis sur la situation économique et sociale

L’examen et l’adoption du rapport consacré à l’état économique et social du pays constituent l’un des principaux travaux annoncés pour cette session. Selon le communiqué du CES, cette démarche donnera lieu, pour la première fois, à un avis de l’institution sur la situation économique et sociale du Bénin.

Cette orientation intervient alors que la huitième mandature cherche à renforcer le rôle consultatif du CES. Élu en juillet, Bio Tchané avait présenté quatre axes pour les cinq années de son mandat : accroître l’utilité de l’institution dans l’élaboration des politiques publiques, renforcer ses liens avec les citoyens, développer le dialogue avec les autres institutions et accroître son ouverture à l’international.

Le nouveau cadre de travail intervient aussi après l’adoption, en août, du règlement intérieur de la huitième mandature. Les 21 conseillers avaient également engagé l’élaboration du plan stratégique de développement institutionnel 2027-2031.

Le budget 2027 et le projet de loi de finances au programme

Les travaux porteront aussi sur le projet de budget du CES pour la gestion 2027. Les conseillers devront examiner puis adopter le document avant de se pencher sur le projet de loi de finances pour la même année.

Le programme prévoit également le choix et l’étude de nouveaux sujets d’auto-saisine. Cette possibilité permet au CES de se saisir de questions relevant de son champ de compétence sans attendre une demande des pouvoirs publics. La Constitution reconnaît à l’institution la faculté d’attirer l’attention de l’Assemblée nationale et du Gouvernement sur des réformes économiques et sociales qu’elle estime conformes ou contraires à l’intérêt général.

Les conseils départementaux appelés à faire remonter les préoccupations

La session donnera aussi lieu à la présentation du bilan de la tournée de lancement des activités des Conseils départementaux du CES, ainsi qu’à la restitution de leurs travaux pour l’année 2026.

Cette dimension territoriale constitue l’un des changements visibles de la huitième mandature. Depuis fin août, Bio Tchané mène une tournée dans les départements pour installer et lancer les activités des structures départementales. À Kandi, dans l’Alibori, les échanges ont porté sur les nouvelles attributions du CES et sur les préoccupations locales, dont la sécurité et la transhumance.

Les conseillers devront également examiner la Vision Alafia 2060 et sa prise en compte dans l’élaboration du plan stratégique 2027-2031 du CES. La clôture officielle de la deuxième session ordinaire est annoncée pour le 14 octobre 2026.