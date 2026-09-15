Bénin : le MCC réaffirme son engagement lors de la visite d’Alicia Robinson-Morgan

Alicia Robinson-Morgan a achevé le 11 septembre 2026 une mission de quatre jours au Bénin, consacrée au suivi des projets du Millennium Challenge Corporation (MCC) et aux échanges avec plusieurs institutions béninoises. La responsable américaine a réaffirmé l’engagement du MCC à accompagner la mise en œuvre du Programme MCA-Bénin Régional.

Plusieurs étapes pour suivre les projets

La mission avait débuté le 8 septembre avec une rencontre entre Alicia Robinson-Morgan, Shane Dixon, chargé d’affaires de l’ambassade des États-Unis au Bénin, et Georges Alé, ministre du Cadre de Vie et des Transports chargé du Développement durable.

Les échanges ont porté sur l’exécution des activités relevant du programme, avec un accent particulier sur les infrastructures de transport. La délégation s’est ensuite rendue sur l’axe Sètto-Dassa-Zoumè afin d’observer les conditions de circulation et les investissements prévus.

Le 9 septembre, Alicia Robinson-Morgan a participé au lancement des travaux de reconstruction de cette route. Le chantier porte sur 39,45 kilomètres de la RNIE 2, qui doivent être transformés en 2×2 voies. Le projet prévoit aussi un second pont de 60 mètres sur le fleuve Zou ainsi qu’un poste moderne de péage et de pesage.

De retour à Cotonou, la délégation a visité le Garage central du Bénin. Elle y a découvert le véhicule multifonction et le déflectographe mis à la disposition des autorités pour recueillir des données utiles à la surveillance et à l’entretien du réseau routier. Une présentation technique des deux équipements a également été organisée.

Le MCC maintient son accompagnement

La suite de la mission a été consacrée à plusieurs échanges institutionnels. Alicia Robinson-Morgan a rencontré Hermann Orou Takou, président du Conseil d’administration du MCA-Bénin Régional et secrétaire général adjoint de la Présidence de la République, ainsi que Abdoulaye Bio Tchané, président du Conseil économique et social.

Elle s’est également entretenue avec Aristide Médénou, ministre de l’Économie et des Finances chargé de la Coopération. Ces rencontres ont permis de faire le point sur l’état d’exécution des projets et les prochaines étapes du programme.

Selon le MCA-Bénin Régional, cette mission devait aussi permettre de « renforcer le dialogue » avec les parties prenantes institutionnelles béninoises et le gouvernement américain.

Un programme de 291 millions de dollars

Le Programme MCA-Bénin Régional repose sur un accord de don signé entre le Bénin et le MCC le 14 décembre 2022. Son financement global atteint 291 millions de dollars, avec 202 millions apportés par le MCC et 89 millions constituant la contribution béninoise. Le Compact est entré en vigueur le 17 juillet 2025.

Le programme ne concerne pas uniquement les infrastructures routières. Il comprend aussi des réformes liées à la planification et au financement de l’entretien du réseau, ainsi qu’un volet consacré à l’efficacité des opérations de transport et aux procédures douanières frontalières. Le MCA-Bénin Régional estime à 1,24 million le nombre de bénéficiaires à long terme et à 17 % le taux de rendement économique attendu.

La mission d’Alicia Robinson-Morgan intervient ainsi alors que le Compact est entré dans sa phase opérationnelle et que plusieurs de ses investissements passent progressivement à l’exécution sur le terrain.