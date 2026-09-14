Bénin : le Sénat examine ses règlements administratif et financier ce mardi

Les sénateurs béninois se réuniront mardi 15 septembre 2026 à Cotonou pour examiner les règles administratives et financières de la nouvelle chambre du Parlement. La séance est prévue au siège provisoire du Sénat, situé dans le 12ᵉ arrondissement, selon Bip Radio.

Cette rencontre constituera la première réunion officielle du Sénat depuis l’élection de son bureau. Les travaux devraient porter sur deux textes destinés à encadrer le fonctionnement quotidien de l’institution et sa gestion financière.

Le fonctionnement administratif et financier à l’ordre du jour

Les sénateurs doivent examiner le règlement administratif ainsi que le règlement financier du Sénat, rapporte Bip Radio. Ces documents doivent préciser les modalités de fonctionnement des services de la chambre haute et les règles applicables à la gestion de ses ressources.

Le règlement intérieur du Sénat avait déjà été adopté à la fin juillet. Le texte fixe les règles relatives à l’organisation des travaux, aux séances, aux commissions et aux droits et obligations des sénateurs. L’adoption des textes administratifs et financiers constitue une étape supplémentaire dans la mise en place de la nouvelle institution.

L’existence du Sénat découle de la révision constitutionnelle adoptée en novembre 2025. Le Parlement béninois est désormais composé de deux chambres : l’Assemblée nationale et le Sénat.

La nouvelle chambre a été officiellement installée le 30 juillet 2026. Quelques jours plus tard, le 6 août, les sénateurs ont procédé à l’élection de leur bureau. Patrice Talon a été élu président du Sénat, avec Louis Vlavonou comme vice-président et Alassane Seidou comme rapporteur.

Boni Yayi absent de la séance

Thomas Boni Yayi ne prendra pas part à la réunion de mardi, selon les informations rapportées par Bip Radio. L’ancien président poursuit sa convalescence après son évacuation sanitaire du 4 septembre.

Son absence intervient alors qu’il figure parmi les membres de droit du Sénat en qualité d’ancien président de la République. Il avait participé aux premières étapes de la mise en place de l’institution avant son départ pour des soins à l’étranger.

Des informations communiquées après son évacuation indiquent qu’il a été opéré en Allemagne et qu’il poursuivait ensuite des soins et une rééducation.

Nicéphore Soglo également absent

L’ancien président Nicéphore Soglo ne devrait pas non plus être présent à la séance du 15 septembre, toujours selon Bip Radio. Il se trouve encore à l’étranger dans le cadre de son séjour médical.

Son absence n’est pas nouvelle dans les travaux du Sénat. Il avait déjà été absent lors d’une précédente réunion préparatoire des sénateurs en juillet pour des raisons liées à son état de santé. La réunion de mardi doit ainsi permettre aux sénateurs de poursuivre l’organisation interne de la chambre haute après l’installation de ses membres et l’élection de son bureau. Les textes administratifs et financiers attendus doivent compléter le cadre nécessaire au fonctionnement régulier de l’institution.