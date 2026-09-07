Bénin : Léandre Houngbédji en tournée du 9 au 19 septembre pour échanger avec les populations

Plusieurs localités accueilleront des rencontres publiques entre le 9 et le 19 septembre 2026, dans le cadre d’une tournée de proximité menée par le ministre et porte-parole du gouvernement. Wilfried Léandre Houngbédji sillonnera plusieurs communes du pays pour s’entretenir avec les paysans, les femmes des marchés modernes, les étudiants et divers acteurs socio-économiques.

Un calendrier étalé sur onze jours

Le déplacement débute le mercredi 9 septembre à Kandi, où une rencontre avec les populations est prévue à 11h00. Le lendemain, le porte-parole se rendra à Nikki pour une émission radiophonique diffusée sur Su Tii Dera à 10h00, avant de rejoindre l’université de Parakou en fin d’après-midi. Le vendredi 11 septembre, place à des échanges populaires à Djougou, suivis le samedi d’une émission sur les ondes de Dinaba à Boukoumbé.

Le dimanche 13 septembre, la tournée passe par Glazoué, avec un passage sur Collines FM dès 9h00, puis par Savalou l’après-midi. La semaine suivante s’ouvre à l’université d’Abomey le lundi 14 septembre, avant des étapes à Allada le mardi et à Aplahoué le mercredi 16 septembre. Le jeudi 17 septembre, le ministre échangera avec les habitants d’Adjohoun, puis se rendra à l’université de Kétou le vendredi. La tournée s’achèvera le samedi 19 septembre à Porto-Novo, capitale du pays, par une ultime rencontre avec les populations.

Des échanges centrés sur les réalités locales

Selon le programme communiqué, ces rencontres visent à instaurer un dialogue direct entre le gouvernement et les citoyens, à travers des formats variés : émissions radiophoniques en langues locales, échanges publics et visites universitaires. Les milieux ruraux, estudiantins et commerçants figurent parmi les publics prioritairement ciblés par cette initiative.

La tournée alterne entre grands centres universitaires et localités plus rurales comme Kandi, Nikki, Boukoumbé ou Adjohoun. Aucune précision officielle n’a été donnée sur les thématiques précises qui seront abordées lors de chaque étape.