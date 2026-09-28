Bénin : la CIPRES annule le concours de trois inspecteurs avant l’échéance

Le concours de recrutement de trois inspecteurs de la CIPRES a été annulé avant la clôture de la procédure. L’avis, publié le 31 juillet 2026, concernait des postes chargés de l’appui-conseil et de l’assistance aux organismes de prévoyance sociale.

La décision fait suite aux instructions de la présidente en exercice du Conseil des ministres de la CIPRES, selon le communiqué transmis aux autorités béninoises. Le document ne précise pas les raisons de cette annulation.

Les candidats invités à récupérer leurs dossiers

Les postulants qui avaient déjà transmis leurs pièces sont invités à se rapprocher du cabinet du ministre chargé du Budget et de la Fonction publique pour les retirer. Le ministère leur demande aussi de rester attentifs aux prochaines annonces officielles concernant d’éventuelles opportunités au sein de la CIPRES. L’annulation intervient alors que la date limite de dépôt des candidatures avait été fixée au 30 septembre 2026, selon l’avis initial publié par la CIPRES.

Aucun nouveau calendrier annoncé

À ce stade, aucun nouveau calendrier ni aucune nouvelle procédure n’ont été annoncés pour pourvoir les postes concernés. Le communiqué béninois ne fournit pas davantage d’indication sur une éventuelle relance de l’opération.

Créée pour favoriser la coordination et le contrôle des organismes de prévoyance sociale de ses États membres, la CIPRES regroupe des pays africains autour de règles communes dans ce secteur. L’organisation avait lancé cet appel dans le cadre de ses besoins en personnel d’inspection et d’assistance technique. Les candidats concernés devront donc attendre une éventuelle nouvelle communication officielle avant toute reprise de la procédure.