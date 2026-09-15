Bénin : les AME ont jusqu’au 18 septembre pour justifier leur prise de service

Les Aspirants au Métier d’Enseignant (AME) affectés dans les établissements publics pour l’année scolaire 2026-2027 ont jusqu’au vendredi 18 septembre pour transmettre leur preuve de prise de service. L’Agence nationale pour l’Emploi (AnPE) a fixé cette échéance dans un communiqué daté du 14 septembre 2026.

La mesure concerne les AME appelés à exercer dans les établissements publics au titre de la nouvelle année scolaire. Ils doivent transmettre leur attestation de prise de service par les canaux habituels de l’AnPE, à savoir la plateforme EducMaster ou les antennes de l’agence.

Une attestation exigée avant le 18 septembre

Selon le communiqué signé par le directeur général de l’AnPE, Urbain Stanislas Amegbédji, cette formalité intervient dans le cadre des dispositions prises par le gouvernement pour assurer le déploiement des enseignants aspirants.

Les intéressés sont invités à fournir leur attestation de prise de service au plus tard le vendredi 18 septembre 2026. Le document doit permettre à l’administration de vérifier que les bénéficiaires des affectations ont effectivement rejoint leurs établissements.

L’AnPE prévient les AME qui ne respecteront pas ce délai. Les aspirants qui n’auront pas pris service dans le délai fixé seront considérés comme démissionnaires, précise le communiqué. Cette exigence intervient alors que la rentrée scolaire 2026-2027 a débuté lundi 14 septembre dans les établissements scolaires du Bénin.

Plus de 3 000 AME déployés dans le secondaire

Le dispositif concerne des enseignants affectés dans les établissements publics dans le cadre du Programme spécial de pré-insertion dans l’enseignement. Une première liste de 3 015 AME déployés dans l’enseignement secondaire général a été publiée à l’approche de la rentrée 2026-2027, selon les informations rendues publiques le 10 septembre.

Le gouvernement avait déjà engagé, depuis plusieurs années, le recours aux AME pour répondre aux besoins en personnel enseignant. En novembre 2023, le Conseil des ministres indiquait que 14 097 aspirants avaient alors bénéficié d’un contrat de travail dans l’enseignement maternel et primaire. Le même Conseil avait relevé un besoin supplémentaire de 417 enseignants dans ce sous-secteur.

En décembre 2025, une nouvelle évaluation avait également été organisée pour renforcer la base de compétences des AME du primaire. Le gouvernement avait annoncé 73 658 candidats à ce test, pour 2 319 postes correspondant aux besoins identifiés pour l’année scolaire 2025-2026.

La prise de service après les formalités de disponibilité

La nouvelle échéance intervient après une première opération de confirmation de disponibilité. En août 2026, les AME du secondaire ayant servi durant l’année scolaire 2025-2026 avaient été invités à confirmer leur disponibilité sur EducMaster-Secondaire pour la rentrée suivante. Cette opération s’était déroulée du 14 au 20 août.

Le nouveau communiqué de l’AnPE marque une étape supplémentaire : après les opérations de disponibilité et d’affectation, les enseignants concernés doivent désormais justifier leur présence effective dans leurs établissements avant le 18 septembre.