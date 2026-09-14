Bénin : les candidats inaptes au concours des Douanes appelés à consulter leur dossier

Les candidats déclarés inaptes après les visites médicales du concours des Douanes doivent consulter individuellement leur dossier médical à Cotonou. La Direction générale des Douanes les invite à se rendre au Centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou, selon un communiqué publié le 14 septembre 2026.

L’avis concerne les candidats admissibles au recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024, mais déclarés inaptes à l’issue des examens médicaux. La démarche annoncée porte sur une consultation individuelle de leur dossier.

Une consultation au Centre Médico-Social de Cotonou

Les personnes concernées sont invitées à se présenter au Centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou pour prendre connaissance de leur dossier médical, précise la Direction générale des Douanes dans son communiqué.

L’administration ne donne pas, dans cet avis, de précisions sur les motifs ayant conduit aux différentes déclarations d’inaptitude. Elle rappelle toutefois que « conformément aux règles de déontologie et au respect du secret médical, aucun motif d’inaptitude ne serait rendu public, ni publié par voie de presse ».

Cette précision encadre la communication autour des résultats médicaux. Les éventuelles informations relatives à l’état de santé des candidats restent donc couvertes par le secret médical. Pour les renseignements complémentaires, la Direction générale des Douanes renvoie les candidats vers ses services ou vers les directions régionales. Un numéro vert, le 01 91 13 13 13, est également indiqué dans le communiqué.

Le recrutement de 150 fonctionnaires se poursuit

Cette nouvelle étape intervient après plusieurs phases de sélection. Le concours direct porte sur le recrutement de 150 fonctionnaires des Douanes au titre de l’année 2024. La liste des candidats admissibles avait été publiée le 31 juillet 2026, après la délibération des épreuves écrites.

Les épreuves écrites s’étaient déroulées le 18 juillet à Cotonou. Selon la Direction générale des Douanes, 1 484 candidats avaient pris part à cette phase, pour les postes ouverts dans le cadre du recrutement.

La visite médicale constituait une étape ultérieure du processus. Elle avait été programmée le 17 août 2026 au Centre Médico-Social de la Garnison de Cotonou pour les candidats admissibles.

Le processus a également donné lieu à l’examen de candidats inscrits sur une liste supplémentaire. Fin août, certains d’entre eux avaient été déclarés admissibles après la délibération de la visite médicale et convoqués à leur tour pour des examens médicaux.

Avec le nouvel avis du 14 septembre, la Direction générale des Douanes s’adresse donc spécifiquement aux candidats dont l’aptitude médicale n’a pas été retenue lors de cette phase. Le communiqué ne précise pas, à ce stade, les suites administratives réservées à chaque dossier après cette consultation.